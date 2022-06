Bleed From Within: haben neues Album „Shrine“ + Visualizer-Video „Temple Of Lunacy“ veröffentlicht

Bleed From Within sind stolz darauf, ihr atemberaubendes neues Studioalbum Shrine zu präsentieren. Vor zwei Tagen haben sie es veröffentlicht. Shrine ist das am sehnlichsten erwartete Album ihrer Karriere und markiert ihr bisher bahnbrechendstes Werk. Die 5-köpfige schottische Band beansprucht ihre Position als die aufregendste Perspektive des Modern Metals.

Zur Feier des Tages hat die Band ihre fünfte Single des Albums veröffentlicht – ein Knockout-Song mit dem Titel Temple Of Lunacy, zusammen mit einem Visualizer-Video, das von Craig Gowans – 12 Inch Media erstellt wurde.

Zitat Ali Richardson:

„Temple Of Lunacy war einfach der perfekte Track, um ihn am Tag der Veröffentlichung herauszubringen. Er hat alle Zutaten, die die Leute von einem Bleed From Within-Song erwarten würden, aber wir haben den Groove, die Aggression und die Melodie auf eine andere Ebene gehoben. Ein großartiges Beispiel für den Produktionswert mit den symphonischen Elementen, die das Hauptriff tragen. Es ist eine Erleichterung, dass dieses Album jetzt für alle zugänglich ist. Ihr solltet besser glauben, dass wir gerade erst anfangen.“

