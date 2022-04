Bleed From Within: dritte Single „Stand Down“ mit Musikvideo veröffentlicht

Nach einer Vielzahl von Herausforderungen, die die letzten Jahre mit sich brachten, haben Bleed From Within letzten Monat offiziell das außergewöhnlichste Kapitel ihrer Karriere aufgeschlagen und bekannt gegeben, dass ihr neues Studioalbum Shrine am 3. Juni erscheinen wird. Die atemberaubenden ersten Tracks I Am Damnation und Levitate haben ihre Absichten deutlich gemacht und ihren Platz als eine der aufregendsten Perspektiven im modernen Metal zementiert.

Karfreitag hat die schottische 5-köpfige Band die Messlatte noch einmal höher gelegt und lieferte mit Stand Down eine verheerende dritte Single ab. Der bissige und empörte Track peitscht die Ungerechtigkeit der letzten Jahre und diejenigen, die Lügen verbreiten, an. Es ist ein Aufruf zu den Waffen und ein Groove-Metal-Meisterwerk.

Ali Richardson erklärte:

„Stand Down spricht den Konflikt an, von dem wir in den letzten 18 Monaten so viel gesehen haben. Als ich im Haus eingesperrt war und diese Tragödien auf dem Bildschirm mit ansehen musste, konnte ich nicht anders, als mich hoffnungslos und angewidert von den Taten der Verantwortlichen zu fühlen. Zu Beginn des Songs kämpfen wir mit dieser Wut, und wenn wir das Ende erreichen, denken wir über die Möglichkeit weiterer Gewalt nach und fragen uns, ob die Gesellschaft wirklich etwas aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat. Ich bin mir sicher, dass die meisten Menschen, die das hier lesen, in der jüngeren Vergangenheit die gleiche Wut und Verwirrung verspürt haben. Dieser Song ist für sie.“

Shrine vorbestellen und Stand Down streamen: https://bleedfromwithin.bfan.link/new-single.ema

Vinyl wird am 14. Oktober 2022 veröffentlicht.

Bleed From Within haben außerdem die allerersten Shrine-Headline-Termine angekündigt, die im Dezember in ganz Europa stattfinden werden. Tickets gibt es ab sofort im Vorverkauf!

Shrine – EU Tour 2022

w/ Humanity’s Last Breath + Allt

22.12.01 – Köln, DE – Club Volta

22.12.02 – Nijmegen, NL – Doornroosje

03.12.22 – Eindhoven, NL – Dynamo

04.12.22 – Hamburg, DE – Logo

22.12.05 – Kopenhagen, DK – VEGA

22.12.06 – Berlin, DE – Loch 44

07.12.22 – Frankfurt, DE – Das Bett

08.12.22 – Stuttgart, DE – Kulturquartier

09.12.22 – Wien, AT – Arena

22.12.10 – Warschau, PL – Hydrozagadka

11.12.22 – Prag, CZ – Underdogs

22.12.12 – München, DE – Feierwerk

13.12.22 – Aarau, CH – Kiff

14/12/22 – Lyon, FR – Warmaudio

15/12/22 – Paris, FR – Le Backstage

Shrine wurde in den Real World Studios und im HQ von Bleed From Within, UK, aufgenommen. Das Album wurde in Eigenregie produziert. Das Mixing übernahmen Adam „Nolly“ Getgood und Sebastian Sendon. Das Engineering wurde von Adam „Nolly“ Getgood und Bleed From Within übernommen. Das Shrine-Artwork wurde von David Provan entworfen, das Layout stammt von Simon Atkinson.

Shrine – Tracklist:

01 I Am Damnation

02 Sovereign

03 Levitate

04 Flesh And Stone

05 Invisible Enemy

06 Skye

07 Stand Down

08 Death Defined

09 Shapeshifter

10 Temple Of Lunacy

11 Killing Time

12 Paradise

Shrine wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

– Doppel-LP

– Orangefarbenes Vinyl (Einzelhandel)

– Weißes Vinyl (US-Exklusiv)

– Kristallklares + orange-weiß gesprenkeltes Vinyl (Nuclear Blast Mail-Order – exclusiv)

– Orange + dunkelgrün marmoriertes Vinyl (ausgewählte Händler)

– Silberne + orange marmorierte Schallplatte (Bleed From Within – exklusiv)

– Weiße + orange gesprenkelte Schallplatte (EMP – exklusiv)

– CD-Digipack

– Digital Album

Erlebt Bleed From Within live auf den folgenden Sommerfestivals, wo sie Tracks von Shrine auf der Bühne vorstellen werden. Weitere Termine werden demnächst bekannt gegeben!

Bleed From Within – Sommerfestivals

02 Jun Gdnask, PL – Mystic Festival

10 Jun Castle Donnington, UK – Downlaod Festival

24 Jun Gräfenhainichen, DE – Full Force Festival

29 Jun Viveiro, ES – Resurrection Fest

18 Aug Sulingen, DE – Reload Festival

Bleed From Within sind durch die Hölle und zurück gegangen, aber sie sind keine Fremden, wenn es darum geht, Entbehrungen zu ertragen. Als eine weltweite Pandemie ihre Pläne zunichte zu machen drohte, hoben die Glasgower kollektiv fünf Mittelfinger und machten weiter. Es ist keine Überraschung, dass diese unaufhaltsame Riff-Maschine weiterhin so rasend schnell nach vorne prescht – die härteste Band, die je aus Schottland hervorgegangen ist, ist nicht zu bremsen.

Der Ruf der Band als eine der stärksten Kräfte im modernen Metal hat ihnen Tourneen mit Megadeth, Lamb Of God, Testament und Heaven Shall Burn eingebracht, um nur einige zu nennen. Im Jahr 2021 dominierten sie die britische Live-Szene: Sie verkauften ihre bisher größte Headline-Tour im November aus, eroberten die Herzen auf der Arena-Tour von Bullet For My Valentine, spielten als Support von Lamb Of God im Livestream und legten (im wahrsten Sinne des Wortes) fulminante Auftritte beim Download Festival und Bloodstock Festival hin.

Shrine hat die meiste Arbeit in Anspruch genommen, um ein Album zusammenzustellen, das ihre Selbstwahrnehmung sowohl auf persönlicher als auch auf technischer Ebene herausfordert – der Höhepunkt von zwei Jahren harter Arbeit, die ihre künstlerische Kraft verkörpert. Bewaffnet mit den Erkenntnissen, die sie aus der Weiterentwicklung ihres Sounds in den letzten zehn Jahren gewonnen haben, ohne jemals ihre DIY-Wurzeln aus den Augen zu verlieren, sind Bleed From Within hier in Höchstform. Es ist nicht zu leugnen, dass die unvermeidlichen nächsten Schritte der Band die Weltherrschaft sind, wobei Shrine ein Wendepunkt ist.

Bleed From Within sind:

Scott Kennedy – Gesang

Craig Gowans – Gitarre

Steven Jones – Gitarre

David Provan – Bass

Ali Richardson – Schlagzeug

Bleed From Within – online:

https://www.bleedfromwithin.com/

https://www.facebook.com/bleedfromwithinband

https://www.instagram.com/bleedfromwithin/