Die Apokalyptischen Reiter: präsentieren ihr Umweltschutzprojekt „Reiterwald“

Am 14. April kündigten Die Apokalyptischen Reiter ihr einzigartiges Umweltprojekt Reiterwald an, das in Zusammenarbeit mit Wilderness International in die Tat umgesetzt wird.

“Wir wollen eine Urwaldfläche, so groß wie das Wacken-Festival, für immer schützen.”

Die Apokalyptischen Reiter und ihre weltweite Fangemeinde möchten 50.000 Quadratmeter einmalige und unwiederbringliche Wildnis für immer bewahren. Eine Fläche, so groß wie das Wacken-Festival. Tropische und temperierte Primärwaldgebiete in Kanada und Peru werden dazu von der Umweltstiftung rechtssicher per Grundbucheintrag gekauft und dadurch vor Abholzung geschützt. Man kann eine Patenschaft übernehmen und den Anzeigenname #Reiterwald eintragen, um Teil der Fanbewegung für den Erhalt von Urwäldern zu werden. Teilnehmer erhalten eine personalisierte Patenschaftsurkunde mit einem Luftbild und Geokoordinaten des exakten Waldstückes und eine Spendenbescheinigung. Damit kann genau nachverfolgt werden, welches Stück einmaliger Wildnis für immer bewahrt worden ist.

Mehr Infos zum Reiterwald Projekt findet ihr hier: https://reitermania.de/reiterwald/

Um den Release ihres kommenden Albums auch gebührend zu feiern, hat die Band ein besonderes Live-Event für den 01. Mai angekündigt – die ultimative Erfahrung der wahnsinnigen Reitermania Live-Power.

Zum ersten Mal wird die Band brandneue Songs vom neuen Album Wilde Kinder zusammen mit unvergesslichen Band-Klassikern performen. Fans aus der ganzen Welt haben die Chance, bei diesem einmaligen Online-Event dabei zu sein, das auf https://live4you.net/reitermania stattfinden wird.

