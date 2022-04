Grey Daze: neues Album „The Phoenix“ erscheint am 17.06.2022

15. April 2022, Phoenix – Grey Daze, die Band aus Phoenix, die der Welt eine der bekanntesten und populärsten Stimmen der Rockmusik, Chester Bennington, nahe gebracht hat, kehrt mit The Phoenix (17. Juni, Loma Vista Recordings) zurück.

„Amends war emotionaler und nachdenklicher“, erklärt Schlagzeuger und Songschreiber Sean Dowdell die veränderte Stimmung auf The Phoenix, an dem auch Dave Navarro, Richard Patrick und Benningtons Töchter Lily und Lila Bennington beteiligt sind. „Wir fühlten uns traurig, als wir es schrieben. Jetzt, wo wir ein paar Jahre Abstand haben, verstehen wir was wir durchgemacht haben. Wir befanden uns in einem anderen Stadium der Trauer. Wir haben den Schock und die Traurigkeit durchlebt. Jetzt sind wir wieder bei der Dankbarkeit angelangt. The Phoenix ist also eher eine Hommage an unseren Freund, sein Talent und seine Musik. Es fängt die Angst und die Energie von Chester ein, die alle so sehr vermissen. Es ist viel aggressiver. Wenn du Chesters magst, wirst du diese Platte lieben.“

Einen Vorgeschmack auf The Phoenix gibt es mit der Veröffentlichung von Saturation (Strange Love) und dem von Marc Silverstein inszenierten Video. Der Track, der den Unterschied zwischen Amends und The Phoenix verdeutlicht, zeigt einen jüngeren Chester und das rohe, erstaunliche Talent, über das er bereits verfügte, wie Dowdell anmerkt: „Es wird eine Menge Leute überraschen, weil es zu Chesters Ursprung zurückkehrt. Eines der Dinge, die die Leute an ihm lieben, ist seine einzigartige Fähigkeit, schreiend zu singen … und dieser Song bringt alles zurück, was man an diesem Gesangsstil liebt. Man spürt die Angst und die rohe Emotion, die er in alles einbrachte, was er tat.“

Hier gehts zum Stream von Saturation (Strange Love): https://found.ee/GD_Saturation



Im Laufe der ersten Phase von Grey Daze, die von 1994 bis 1997 dauerte, hat die Gruppe zwei Alben aufgenommen und veröffentlicht. Diese Alben bilden die Grundlage für Amends und The Phoenix. Vor seinem Tod kündigte Bennington öffentlich die Rückkehr von Grey Daze an, die auch eine Neuaufnahme der weitgehend unentdeckten Diskografie der Band vorsah. Mit Talinda Benningtons Segen und in Zusammenarbeit mit der Produzentin Esjay Jones haben die überlebenden Bandmitglieder: Dowdell, Bassist Mace Beyers und Gitarristin Cristin Davis, um ihrem verstorbenen Bruder und Bandkollegen Tribut zu zollen, aber auch um seinen Fans eine andere Facette des kreativen Sängers zu zeigen. Amends erschien im Jahr 2020, und Rolling Stone, Revolver, Billboard und Kerrang! lobten die einmalige Aufnahmen. NME fasste es am besten zusammen als „ein großartiges modernes Rock-Album, angeführt von einer der besten Sängern der Szene“. Ende 2020 fand sich das Trio erneut zusammen, um mit Esjay Jones die verbleibenden zehn Tracks neu aufzunehmen und zu überarbeiten, die zu The Phoenix werden sollten.

The Phoenix – Tracklist:

1. Saturation (Strange Love)

2. Starting To Fly

3. Be Your Man

4. Holding You (featuring Dave Navarro)

5. Hole

6. Drag

7. Believe Me (featuring Richard Patrick)

8. Anything, Anything

9. Spin

10. Wake Me

Grey Daze – The Phoenix

Loma Vista Recordings / UMG

VÖ: 17.06.22