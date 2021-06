Rise Against: präsentieren neue Single

Der kommende Freitag wird ein Tag, den die mehrfach mit Gold und Platin ausgezeichnete Punk Rock-Band Rise Against nie vergessen wird. Dann veröffentlicht die Band ihr neuntes Studioalbum Nowhere Generation – ihr erstes für Loma Vista Recordings. Im Vorfeld schoss bereits der als Single ausgekoppelte Titeltrack Nowhere Generation in die Top 5 der US Rock Radio Charts.

In Anerkennung der Veröffentlichung des Albums und die jahrzehntelange Arbeit für soziale Gerechtigkeit und den politischen Aktivismus von Rise Against, die ihre Musik seit langem prägen, hat Chicagos Bürgermeisterin Lori Lightfoot den 4. Juni zum Rise Against Day in Chicago ernannt. Chicago ist die Stadt, in der die Band ursprünglich 1999 gegründet wurde. Zwei der Bandmitglieder wohnen nach wie vor dort.

Ebenfalls am Freitag werden Rise Against Chicagos Reckless Records für einen besonderen Auftritt im Plattenladen in Beschlag nehmen – es wird der erste Auftritt im Store überhaupt seit mehr als einem Jahr sein. 50 glückliche Fans, die ein Exemplar von Nowhere Generation kaufen, haben die Möglichkeit, ein spezielles Tim McIlrath-Solo-Akustikset im Laden zu sehen. Nach der Aufführung wird die gesamte Band Exemplare des neuen Albums für alle Anwesenden signieren.

Heute stellen Rise Against Talking To Ourselves vor, einen brandneuen Song von Nowhere Generation. Talking To Ourselves ist mit seiner überraschenden Pop-Offenheit ein großartiger Song darüber, gehört werden zu wollen und sich zu fragen, ob überhaupt jemand zuhört. Der Clip dient außerdem als Vorschau auf die iHeartRadio-Album-Releaseparty mit Rise Against zur Feier von Nowhere Generation. Diese Veranstaltung wird diesen Freitag, 4. Juni um 2:00 Uhr (MEZ) von iHeartRadio via YouTube übertragen und über iHeartMedias Rock- und ausgewählte alternative Radiosender übertragen. Vormerken könnt ihr den Releaseparty-Stream HIER.

Im Laufe der Jahre haben viele Journalisten Rise Against als „kontrovers“ oder „radikal“ bezeichnet, ihre Musik sei „kühn“ und „mutig“. Aber der Texter der Band, Tim McIlrath, widerspricht dieser Ansicht – Talking To Ourselves ist ein Paradebeispiel dafür, warum. „Ich habe unsere Songs nie als ‚mutig‘ oder ‚kühn‘ empfunden“, sagte McIlrath, „ich betrachte sie als gesunden Menschenverstand. Wenn du das Gefühl hast, dass dir niemand zuhört, neigst du dazu, lauter zu sprechen, und wenn du fühlst, dass dich niemand bemerkt, fängst du an, Dinge zu tun, um Aufmerksamkeit zu erregen. Darum geht es in diesem Song.“

Am Freitag, den 30. Juli, starten Rise Against – Sänger/Rhythmus-Gitarrist Tim McIlrath, Bassist Joe Principe, Schlagzeuger Brandon Barnes und Gitarrist Zach Blair – die Nowhere Generation Tour in New York, die hauptsächlich in Open Air-Amphitheatern unter weitläufigen Sommerhimmel stattfindet. Die vollständige Terminübersicht steht auf RiseAgainst.com. Der Ticketvorverkauf läuft ab sofort.

https://riseagainst.com

https://www.facebook.com/riseagainst/