Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Conception, Axel Rudi Pell, Böhse Onkelz, Endstille u.v.m.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir zu Beginn die Acht- bzw. die Neun-Minuten-Marke geknackt und in 55 Folgen abgearbeitet haben. Nun wird die Zehn-Minuten-Marke geknackt, bevor wir uns weiter langsam bis ins Unermessliche steigern. Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang ist der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

Conception – Among The Gods

Artist: Conception

Herkunft: Norwegen

Song: Among The Gods

Album: The Last Sunset

Genre: Progressive Metal, Power Metal

Veröffentlichung: 1991

Spielzeit: 10:39 Minuten

Link: https://conceptionmusic.com

Sons Of Apollo – Opus Maximus

Artist: Sons Of Apollo

Herkunft: USA

Song: Opus Maximus

Album: Psychotic Symphony

Genre: Progressive Metal

Veröffentlichung: 2017

Spielzeit: 10:39 Minuten

Link: https://www.facebook.com/SonsOfApollo1

Queensrÿche – Suite Sister Mary

Artist: Queensrÿche

Herkunft: USA

Song: Suite Sister Mary

Album: Operation: Mindcrime

Genre: Heavy Metal, Progressive Metal

Veröffentlichung: 1988

Spielzeit: 10:40 Minuten

Link: http://www.queensrycheofficial.com/band/

Pagan Altar – Armageddon

Artist: Pagan Altar

Herkunft: England

Song: Armageddon

Album: The Lords Of Hypocrisy

Genre: Doom Metal, NWOBHM

Veröffentlichung: 2004

Spielzeit: 10:40 Minuten

Link: https://www.facebook.com/paganaltarofficial

Axel Rudi Pell – The Masquerade Ball

Artist: Axel Rudi Pell

Herkunft: Deutschland

Song: The Masquerade Ball

Album: The Masquerade Ball

Genre: Heavy Metal, Power Metal, Melodic Metal, Hard Rock

Veröffentlichung: 2000

Spielzeit: 10:40 Minuten

Link: https://www.axel-rudi-pell.de

Pallbearer – Watcher In The Dark

Artist: Pallbearer

Herkunft: USA

Song: Watcher In The Dark

Album: Foundations Of Burden

Genre: Doom Metal

Veröffentlichung: 2014

Spielzeit: 10:40 Minuten

Link: https://www.pallbearerdoom.com

My Dying Bride – Within A Sleeping Forest

Artist: My Dying Bride

Herkunft: England

Song: Within A Sleeping Forest

Album: Feel The Misery

Genre: Gothic Metal, Doom Metal, Death Doom

Veröffentlichung: 2015

Spielzeit: 10:40 Minuten

Link: http://mydyingbride.net

Avantasia – Savior In The Clockwork

Artist: Avantasia

Herkunft: Deutschland

Song: Savior In The Clockwork

Album: The Mystery Of Time (A Rock Epic)

Genre: Symphonic Power Metal

Veröffentlichung: 2013

Spielzeit: 10:40 Minuten

Link: http://www.tobiassammet.com/de

Böhse Onkelz – Der Platz Neben Mir (Part I & II)

Artist: Böhse Onkelz

Herkunft: Deutschland

Song: Der Platz Neben Mir (Part I & II)

Album: Viva Los Tioz

Genre: Hard Rock, Deutschrock, Punkrock, Oi!

Veröffentlichung: 1998

Spielzeit: 10:41 Minuten

Link: https://www.onkelz.de

Opeth – The Baying Of The Hounds

Artist: Opeth

Herkunft: Schweden

Song: The Baying Of The Hounds

Album: Ghost Reveries

Genre: Progressive Death Metal, Progressive Rock, Progressive Metal, Retro Prog

Veröffentlichung: 2005

Spielzeit: 10:41 Minuten

Link: http://www.opeth.com

Omnium Gatherum – White Palace

Artist: Omnium Gaterum

Herkunft: Finnland

Song: White Palace

Album: Beyond

Genre: Melodic Death Metal

Veröffentlichung: 2013

Spielzeit: 10:41 Minuten

Link: https://omniumgatherum.org/band

The Gathering – Heroes For Ghosts

Artist: The Gathering

Herkunft: Niederlande

Song: Heroes For Ghosts

Album: Disclosure

Genre: Progressive Rock

Veröffentlichung: 2012

Spielzeit: 10:42 Minuten

Link: https://gathering.nl

Dream Theater – Sacrificed Sons

Artist: Dream Theater

Herkunft: USA

Song: Sacrificed Sons

Album: Octavarium

Genre: Progressive Metal

Veröffentlichung: 2005

Spielzeit: 10:42 Minuten

Link: https://dreamtheater.net

Endstille – Endstille (Völkerschlächter)

Artist: Endstille

Herkunft: Deutschland

Song: Endstille (Völkerschächter)

Album: Infektion 1813

Genre: Black Metal, Extreme Metal

Veröffentlichung: 2011

Spielzeit: 10:43 Minuten

Link: https://www.facebook.com/Endstille.Official

Elvenking – Reader Of The Runes – Book 1

Artist: Elvenking

Herkunft: Italien

Song: Reader Of The Runes – Book 1

Album: Reader Of The Runes – Divination

Genre: Melodic Power Metal, Melodic Folk Metal, Celtic Folk Metal

Veröffentlichung: 2019

Spielzeit: 10:43 Minuten

Link: https://www.elvenking.net

Isis – Hand Of The Host

Artist: Isis

Herkunft: USA

Song: Hand Of The Host

Album: Wavering Radiant

Genre: Post Metal, Alternative Metal, Atmospheric Sludge Metal

Veröffentlichung: 2009

Spielzeit: 10:43 Minuten

Link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100044391340818

Hawkwind – Seeing It As You Really Are

Artist: Hawkwind

Herkunft: England

Song: Seeing It As Really Are

Album: Hawkwind

Genre: Rock, Hard Rock, Space Rock, Progressive Rock, Psychedelic Rock

Veröffentlichung: 1970

Spielzeit: 10:43 Minuten

Link: http://www.hawkwind.com

Caligula’s Horse – The Ascent

Artist: Caligula’s Horse

Herkunft: Australien

Song: The Ascent

Album: Rise Radiant

Genre: Progressive Rock, Progressive Metal

Veröffentlichung: 2020

Spielzeit: 10:43 Minuten

Link: https://caligulashorse.com

Saxorior – Blutbad Von Verden

Artist: Saxorior

Herkunft: Deutschland

Song: Blutbad Von Verden

Album: Saksen

Genre: Melodic Black Metal

Veröffentlichung: 2015

Spielzeit: 10:44 Minuten

Link: http://www.saxorior.de

Enslaved – In Times

Artist: Enslaved

Herkunft: Norwegen

Song: In Times

Album: In Times

Genre: Viking Metal, Progressive Metal

Veröffentlichung: 2015

Spielzeit: 10:44 Minuten

Link: http://enslaved.no

Fortsetzung folgt!

Ihr habt die ersten Teile unserer Mammut-Songs verpasst? Kein Problem, hier könnt ihr alle nachlesen und -hören.