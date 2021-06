Hammer King: veröffentlichen neues Album „Hammer King“ am 11.06.

Im Zeichen des Old-School-Power-Metal haben sich die Senkrechtstarter Hammer King versammelt, um auf ihrem neuen Album Hammer King (VÖ 11. Juni über Napalm Records) ein Feuerwerk abzufeuern! Seit Hammer King im Jahr 2015 in die Szene platzten, erweisen sie sich als unaufhaltsame Einheit.

Auserwählt von Seiner Majestät, dem Hammer King höchstpersönlich, setzt sich die Band aus dem ehemaligen Ross The Boss-Sänger Titan Fox V und dem ehemaligen Saltatio Mortis-Schlagzeuger Dolph A. Macallan zusammen, neben Gladius Thundersword am Bass und dem wohl zeitlosesten Leadgitarristen von Kleveland: Gino Wilde. Hammer King halten es mit rasanten Riffs, energiegeladenen Grooves und hymnischen Refrains wuchtig und widmen ihre Existenz stets dem allgegenwärtigen Mythos des göttlichen Hammer King! Das neue Album Hammer King beginnt mit schmetternden Drums und rasanten Gitarren auf Awaken The Thunder, auf dem Frontmann und Gitarrist Titan Fox V seine unglaubliche stimmliche Bandbreite zeigt, während Songs wie Atlantis Hammer Kings Talent für eingängige, einprägsame Refrains zeigen. Hammer King erzählt die Geschichte des Hammer King selbst, einem zornigen und mächtigen Kriegsgott, der in Tracks wie dem hymnischen Baptized By The Hammer, dem energiegeladenen und von Double-Bass getriebenen In The Name Of The Hammer und dem knallharten Hammerschlag mit dem legendären Gerre von Tankard, Isaac von Epica und dem einzig wahren The Crusader (Warkings) gepriesen wird. Hammer King wird als Deluxe Box Edition erhältlich sein, sowie als Gatefold Vinyl und weiteren Formaten. Kniet nieder vor dem König der Könige, dem Hammer King!

Hammer King Tracklist:

1. Awaken The Thunder

2. Baptized By The Hammer

3. Onward To Victory

4. Hammerschlag

5. Atlantis (Epilogue)

6. We Are The Kingdom

7. Into The Storm

8. Ashes To Ashes

9. In The Name Of The Hammer

10. King Of Kings

11. Holy (Outro)

Hammer King Line-Up:

Titan Fox – Vocals/Guitar

Gino Wilde – Guitars

Gladius Thundersword – Bass

Dolph Aidan Macallan – Drums

Hammer King online:

http://hammer-king.com/

https://www.facebook.com/thehammerking