Die Apokalyptischen Reiter: kündigen die weltweit übertragene Spezial-Live-Streaming-Show „The March For Freedom“ an

Nach dem anarchischen, völlig frei improvisierten 2021er Doppelalbum The Divine Horsemen (#22 Charts), kehren Die Apokalyptischen Reiter nun mit ihrem neuen Studioalbum Wilde Kinder zurück, welches den offiziellen Nachfolger zum Top-10-Erfolgsalbum Der Rote Reiter (2017) markiert.

Um dieses Album auch gebührend zu feiern, kündigt die Band heute ein besonderes Live Event an – die ultimative Erfahrung der wahnsinnige Reitermania Live-Power.

Zum ersten Mal wird die Band brandneue Songs vom neuen Album Wilde Kinder zusammen mit unvergesslichen Band-Klassikern performen. Fans aus der ganzen Welt haben die Chance, bei diesem unvergesslichen Online-Event dabei zu sein.

Die Band kommentiert: „Vor wenigen Wochen haben wir unsere Anniversary-Show zum 25. Bandjubiläum pandemiebedingt absagen müssen. Leider sind die Möglichkeiten, eine Hallenshow wie früher zu veranstalten, in Deutschland nach wie vor extrem limitiert. Wenn unsere Fans nicht zu uns in die Halle kommen dürfen, dann kommen wir eben zu ihnen nach Hause. Seit Wochen tüfteln und proben wir für The March For Freedom – eine ganz besondere und einzigartige Reiter-Show. Neben Klassikern aus unserer langen Bandgeschichte werden wir zum ersten Mal auch Stücke unseres neuen Albums Wilde Kinder live performen. Ab Sonntag, dem 1. Mai wird die Show für eine Woche im Internet zu sehen sein. Ob allein oder mit Freunden, ob auf der Couch oder auf dem Handy unterwegs – die Reiter kommen zu euch. Wir freuen uns riesig.“

Holt euch eure Tickets hier: www.reitermania.de

Vor Kurzem hat die Band auch ein Musikvideo zum Titeltrack des Albums enthüllt, das ihr euch hier ansehen könnt:

Das Album entstand im Zeitraum von drei Jahren und wurde an den verschiedensten Plätzen unter teils abenteuerlichen Bedingungen aufgenommen. Zeitgleich zum Album erscheint der Film Wilde Kinder, der Leben und Arbeit der Band für mehr als ein Jahr dokumentiert.

Den finalen Mix des Albums übernahm die Band zusammen mit Eike Freese in den Hamburger Chameleon Studios, wo bereits Der Rote Reiter (2017) aufgenommen wurde.

Die 1995 gegründeten Die Apokalyptischen Reiter haben sich vom wilden Grindcore zu einem phänomenalen Act entwickelt, der sich mit seiner Mischung aus extremem Metal, folkloristischen und symphonischen Elementen sowie einem umwerfenden Gespür für eingängige Mitsing-Melodien nicht in eine Schublade stecken lässt. In der Welt des Weimarer Quartetts gibt es keine Regeln, es herrschen künstlerische Anarchie und ein freier Fluss von Ideen und Visionen!

Seht euch auch das Musikvideo zu Volle Kraft hier an: https://youtu.be/GN4NKqUoj-c

Die Apokalyptischen Reiter – Wilde Kinder

1. Von Freiheit Will Ich Singen

2. Volle Kraft

3. Alles Ist Gut

4. Wilde Kinder

5. Leinen Los

6. Euer Gott Ist Der Tod

7. Nur Frohen Mutes

8. Blau

9. Der Eisenhans

10. Ich Bin Ein Mensch

Die Apokalyptischen Reiter

Fuchs – Lyrics, Vocals, Guitars

Ady – Guitars, Keyboards

Volk-Man – Bass

Sir G. – Drums, Programming, Keyboards

Studio Session Guests

Dr. Pest – Keyboards – Wilde Kinder, Der Eisenhans, Alles Ist Gut

Chris Harms – Spoken Words – Blau

Sabine Scherer – Vocals – Euer Gott Ist Der Tod

Corvin Bahn – Keyboards – Von Freiheit Will Ich Singen, Euer Gott Ist Der Tod, Blau

Guitar, Bass Engineer – Denny Meißner

Vocals, Drums Engineer – Eike Freese

Mix, Mastering – Eike Freese – Chameleon Studios Hamburg

Als besonderes Geburtstagsgeschenk zum 25. Bandjubiläum haben Die Apokalyptischen Reiter ein einmaliges musikalisches Experiment gewagt. Eine Session, welche ohne Proben und Vorbereitung an lediglich zwei Tagen entstand.

Mehr Info:

https://www.facebook.com/Reitermania

https://reitermania.de/