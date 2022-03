Deep Purple: veröffentlichen “7 And 7 Is – German TV Rehearsal Take 1” als digitale Single mit Video

Diese bisher unveröffentlichte Version von 7 And 7 Is wurde von Deep Purple im November 2021, während ihrer Promo- und Pressetour für ihr neuestes Album Turning To Crime, in Deutschland aufgenommen. Noch während desselben Trips filmte die Band das Musikvideo für ihre Version von Fleetwood Mac’s Oh Well.

Also, heiß darauf loszulegen, ließ die Band ihr Live-Equipment in einer großen Lagerhalle aufbauen, wo Kameras nur für die Aufnahme des Tracks 7 And 7 Is erlaubt waren. In Wahrheit weiß niemand wirklich, was die Band in den Stunden spielte, die sie in dem Raum verbrachte, da keiner außer ihres Soundtechnikers Zugang hatte. Trotzdem ist diese Aufnahme ein Zeugnis dieses ersten vielversprechenden Treffens und kennzeichnet den Moment, in dem die Band, nach fast zwei Jahren, zum ersten Mal wieder live im selben Raum gespielt hat.

Das offizielle Musikvideo für 7 And 7 Is – German TV Rehearsal Take 1 kann hier gesehen werden:

