Cold Night For Alligators: veröffentlichen offizielles Musikvideo zu ‚Worn Out Mannequin‘ feat. Kim Song Sternkopf von Møl

Die dänischen Progressive-Metal-Meister Cold Night For Alligators haben ihr mit Spannung erwartetes neues Album The Hindsight Notes via Arising Empire veröffentlicht. Als Schmelztiegel aus Bass-lastigen Riffs und makellosem Gesang ist ihr neues Album eine beeindruckende Darstellung dessen, wie versiert CNFA ihr Handwerk beherrschen.

Aus dem Album stammt ihre neue Single Worn Out Mannequin, die ein Feature mit Kim Song Sternkopf von den Shoegaze-Metal-Superstars Møl enthält. Die Single mischt mehrere Ebenen, die alle nahtlos zusammenarbeiten. Wendungen unglaublicher Melodien von beiden Sängern bis hin zu den schweren progressiven Riffs, für die die Band so bekannt ist, Worn Out Mannequin umfasst alles, was man sich von der Band wünschen kann und mehr. Ständige Erweiterung und Anpassung ihrer musikalischen Stilrichtungen.

Schaut euch das Musikvideo zu Worn Out Mannequin feat. Kim Song Sternkopf of Møl jetzt an:

Johan Pedersen über die Lyrics:

„Im Song geht es darum, als Musiker aufzutreten und sich da draußen zu präsentieren – mit Lob und Spott umzugehen. Es geht um die Mobbing-Kultur unter Musikern und den Zynismus und die Isolation, zu der sie führen kann.“

Die Band zur Musik:

„Wir freuen uns sehr, diesen Track als Fokus-Track von The Hindsight Notes zu präsentieren. Dieser Track verkörpert unsere Herangehensweise an das Songwriting – lasst uns seltsam und experimentell werden, aber es zugänglich machen und die Leute auf eine Reise mitnehmen. Es gibt Intensität, Verletzlichkeit, epische Parts und ein großes, schweres Outro. Der Chor, das Klavier und das brillante Feature von unserem Kumpel Kim Sternkopf fügt unserer Palette die perfekte Ergänzung hinzu und wir glauben, dass wenn dieser Track Dich anspricht, Du Viel Spaß mit unserem Album haben wirst.“

Kim Song Sternkopf, Møl:

„Meine langjährigen Freunde von Cold Night For Alligators haben sich mit ihrem neuesten Album auf starkes Songwriting, emotionale Dynamik und Sensibilität konzentriert, anstatt auf technisches Show-Off, was viele ihrer Kollegen im Prog/Tech/Djent-Subgenre plagt.

Diese Moves, kombiniert mit dem exzellenten Mixing und Mastering von Jacob Hansen – der das pulsierende Stadion-Rock-Ambiente auf den Punkt bringt und ihren Sound noch weiter auszeichnet – war es, was mich dazu brachte, „F*** Yes!“ zu sagen, als Nikolaj mich nach dem Feature gefragt hat.

Ich bin überzeugt, dass wir eine Band finden werden, die nach vielen Jahren des Ausreizens der technischen Grenzen endlich selbstbewusst in ihrem reifen Ausdruck ruht, der auf ihrem neuesten Album The Hindsight Notes zu finden ist.“

Unser Time For Metal Redakteur Christian D. konnte schon in das neue Album reinhören und hat neun von zehn Punkten vergeben.

Hier kommt ihr zu seinem Review: