Cold Night For Alligators: neues Album „The Hindsight Notes – Extended“ jetzt erhältlich

Die dänischen Progressive Metal-Meister veröffentlichen ihr neues Album The Hindsight Notes – Extended. Als Schmelztiegel aus Bass lastigen Riffs und makellosem Gesang ist diese „Extended“ Version des Albums eine beeindruckende Darstellung dessen, wie versiert CNFA ihr Handwerk beherrschen.

„Wir sind unglaublich stolz auf unser neues Album The Hindsight Notes. Die Resonanz war sehr freundlich und wir haben ein paar coole Sachen in Petto, also dachten wir, wir geben ein kleines Extra für neue und alte Anhänger der Band. Wir haben unser Herz und unsere Seele in diese Platte gesteckt und waren sehr wählerisch mit dem Konzept und der endgültigen Form der Platte. Das bedeutete, dass einer der Tracks nicht wirklich passte, also haben wir ihn zusammen mit ein paar coolen alternativen Versionen weiterer Tracks, die du vom Album kennst, weggelassen, die wir mit einigen coolen Kollaborateuren gemacht haben. Nun, ab sofort auf allen DSPs verfügbar und hoffentlich finden sowohl alte als auch neue Freunde der Band etwas, das sie mögen.“ – CNFA

Schaut euch Thin Line (Acoustic) jetzt an: https://arisingempire.com/hindsightextended

Die Tracklist zu The Hindsight Notes – Extended findet ihr in unserem Release-Kalender:

Nach Tourneen mit Größen wie Tesseract und Whitechapel und Festivalauftritten wie Euroblast und UK Techfest sind Cold Night For Alligators in der Prog-Szene nicht unbekannt.

Schau euch gerne noch einmal unser Review zu The Hindsight Notes hier an:

Cold Night For Alligators sind:

Johan Pedersen | Gesang

Kristoffer Jessen| Gitarre

Roar Jakobsen | Gitarre

Nikolaj Lauszus | Schlagzeug

Cold Night For Alligators online:

https://www.instagram.com/cnfaband

https://www.facebook.com/cnfaband

http://coldnightforalligators.com