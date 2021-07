Cold Night For Alligators: veröffentlichen neue Single / Video ‚Nostalgic‘

Das progressive Metal-Outfit aus Dänemark, Cold Night For Alligators, hat seine neue Single Nostalgic veröffentlicht.

Ein absoluter Banger, mit genialen Nuancen. Solide Riffs, Elektronik und rhythmische Kuriositäten in einem Mix, mit einem extrem komplexen und eingängigen Ergebnis. Eine wunderbare Verschmelzung von sowohl Proggy- als auch Metal-Einflüssen.

Das Video wurde von ihrem Freund Jacob Harris gedreht und geschnitten, der Live-Action, die Texte und eine coole Videospiel-Ästhetik integriert.

Johan Pedersen (Vocals) zum Song:

“We’re a weird band and have gotten quite a bit of hate over the time, both in person and online. Now we finally wrote a proper “metal” song, so it seemed appropriate to write about this. I guess this is a kind of loving middle finger to a metal scene that we come from, but don’t really fit into.”

Schaut euch Nostalgic jetzt an.

„It’s a trial

A battle filled with endless pride

Did you try?

Old wounds they will permeate“

Cold Night For Alligators sind ein angesehenes und zukunftsorientiertes Progressive Metal-Outfit aus Kopenhagen, Dänemark. Diese Jungs, die die Welt mit ihrer innovativen Interpretation des progressiven Metalcore beeinflussen und zahlreiche Shows in ganz Europa und sogar im Fernen Osten Indiens spielen, sind keine Neulinge.

Nachdem sie rauen, technischen Prog-Metal auf ihren beiden vorherigen Alben erforscht haben, zeigt ihre kommendes Material eine reifere Band mit einem saubereren, weicheren und gut gemachten innovativen Sound mit progressivem Touch konzentriert.

Cold Night For Alligators sind:

Johan Pedersen – Gesang

Kristoffer Jessen – Gitarre

Roar Jakobsen – Gitarre

Nikolaj Lauszus – Schlagzeug

Mehr Info:

https://www.instagram.com/cnfaband

https://www.facebook.com/cnfaband