Cold Night For Alligators: veröffentlichen neue Single / Video ‚Thin Line (Acoustic)‘

Die dänischen Progressive-Metal-Meister Cold Night For Alligators kündigen die erweiterte Version ihres von Kritikern hochgelobten neuen Albums The Hindsight Notes für den 26. August an. Als Schmelztiegel aus Bass lastigen Riffs und makellosem Gesang ist diese „Extended“ Version des Albums eine beeindruckende Darstellung dessen, wie versiert CNFA ihr Handwerk beherrschen.

„Wir sind unglaublich stolz auf unser neues Album The Hindsight Notes.

Die Resonanz war sehr freundlich und wir haben ein paar coole Sachen in Petto, also dachten wir, wir geben ein kleines Extra für neue und alte Anhänger der Band. Wir haben unser Herz und unsere Seele in diese Platte gesteckt und waren sehr wählerisch mit dem Konzept und der endgültigen Form der Platte. Das bedeutete, dass einer der Tracks nicht wirklich passte, also haben wir ihn zusammen mit ein paar coolen alternativen Versionen weiterer Tracks, die du vom Album kennst, weggelassen, die wir mit einigen coolen Kollaborateuren gemacht haben. Nun, sie erscheinend am 26. August und hoffentlich finden sowohl alte als auch neue Freunde der Band etwas, das sie mögen.“ – CNFA

Zusammen mit der Ankündigung veröffentlichen Cold Night For Alligators einen der Bonustracks des erweiterten Albums – die Neuinterpretation von Thin Line.

„Dieser Track ist sehr treibend, geradlinig und lässt an keiner Stelle wirklich nach. Wir dachten jedoch, dass der Song eine andere Dimension hat, also beschlossen wir, ihn zu zerlegen und neu zu arrangieren. Unser Freund Frederik Brandt Jakobsen hat ein erstaunliches Klavierarrangement geschrieben, das wir live mit ihm und Johan an der Royal Danish Academy of Music aufgenommen haben. Die Kernemotion des Songs ist intakt, aber wir spüren, dass er auf eine völlig neue Art und Weise atmet und fließt, worüber wir uns sehr freuen.“

The Hindsight Notes Tracklist:

01. Behind Curtains

02. No Connection

03. Verism

04. Water

05. Dusty Patterns

06. Nostalgic

07. Adjust

08. Worn Out Mannequin

09. Thin Line

10. Hindsight

Bonus Tracks der Extended Version:

11. Thin Line (Acoustic)

12. Frame by Frame

13. Verism Live

14. Worn Out Mannequin Live

Nach Tourneen mit Größen wie Tesseract und Whitechapel und Festivalauftritten wie Euroblast und UK Techfest sind Cold Night For Alligators in der Prog-Szene nicht unbekannt.

Unsere Meinung zu The Hindsight Notes: