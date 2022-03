BillyBio: veröffentlicht neues Musik Video „Break Out“

Billy Graziadei, Gründungsmitglied von Biohazard sowie Gitarrist bei Powerflo, veröffentlicht am 25. März sein brandneues Album, Leaders And Liars, über AFM Records. Angesichts der aktuellen globalen Ereignisse werden die Lyrics seiner neuen Single Black Out bei vielen Fans auf der ganzen Welt Anklang finden: „you pushed me over the edge / now I’m seeing blackness / fear is the enemy, destroyer of fate / control the future, fight the negative.” Das neue BillyBio Video zu Black Out seht ihr hier:

Graziadei über den neuen Song: „Selbstbeherrschung ist ein Weg, dem nicht viele folgen. Die Fähigkeit, mit dunklen Emotionen positiv umzugehen, kann eine wahre Erleuchtung sein. Ich habe das Ziel zu oft in meinem Leben verfehlt, einen anderen Weg zu wählen. Wahre Stärke kommt von der Kraft, den Instinkt zu überwinden. Eines müssen wir uns alle merken: Verwechsle Freundlichkeit nicht mit Schwäche. Wir alle haben diesen Bruchpunkt, diese feine Linie im Sand, die wir ziehen. Black Out handelt vom Kampf, diese Grenze nicht zu überschreiten – und von den Konsequenzen, wenn sie überschritten wird.“

Weitere Infos zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: