BillyBio – Leaders And Liars

Da stehen ja bereits viele Neuerscheinungen zu Weihnachten hin in den Startlöchern. Trotzdem zieht es mich immer wieder zur Restekiste der liegengebliebenen Alben. Da liegen noch Alben, die im Winter und Frühjahr zu kurz gekommen bzw. unter die Räder gekommen sind. Ich hoffe dort immer noch, das eine oder andere Juwel zu entdecken, welches es verdient hat, hier besprochen zu werden. Da fällt mir gerade Leader And Liars von BillyBio in die Hände, das bereits im März dieses Jahres über AFM Records erschienen ist. Das ist allerdings ein großer Frevel, dass das da liegen geblieben ist!

Wem BillyBio nichts sagen sollte, dem nenne ich hier nur mal den Namen Billy Graziadei. Und!? Tickt es jetzt bei euch? Hardcore-Fans kennen Billy Graziadei als Gitarrist und Sänger der New Yorker Szene-Ikonen Biohazard. Mit Mitgliedern von u. a. Cypress Hill, Fear Factory und Downset unterhält er zudem das Musikprojekt Powerflo. Vor ein paar Jahren hat er außerdem sein Soloprojekt BillyBio ins Leben gerufen, mit dem er bislang das Album Feed The Fire (2018) und die EP Freedom’s Never Free (2019) veröffentlichte. 2022 hat er mit Leaders And Liars nun den zweiten Longplayer herausgebracht.

Bei Biohazard Frontmann Billy Graziadei darf man wohl einiges erwarten, denn die DNA des NYC-Hardcore pulsiert in ihm. Auf Leaders And Liars kann er seine Biohazard-Herkunft auch nicht leugnen, ohne sie jedoch zu kopieren. Der Mann ist halt authentisch. 15 Songs warten darauf, dem Hörer um die Ohren geprügelt zu werden. Das Album klingt roh und düster und zeigt seine Liebe zu Punk, Hardcore und Metal. Die Genregrenzen werden mit einem starken Crossover noch ein Stück mehr übertreten.

Auf Leaders And Liars hat er ein großes Aufgebot an Gastmusiker aufgefahren. So sind unter anderem Schlagzeuger Fred Aching Rios von Powerflo, Bassist Roberto „Ra“ Díaz von Suicidal Tendencies, Bassistin Daniele Manca, Gitarrist Dan Palmer von Death By Stereo und Zebrahead und Gitarrist Robbie Davidson von The Exploited mit von der Partie. In den Songs Remission und Just In The Sun warten außerdem weibliche Gesangsparts von Jennifer Bair und Jay Roth auf. Klasse Album für den Hardcore Crossover Fan!

