Sunstain: veröffentlichen Debütalbum „Modern Nature“ am 14.10.2022

Am 14.10.2022 kommt das Debüt der Linzer Band Sunstain.

Die Länge der Songs zeigt die Richtung an und für Headbanger und Neckbreaker ist das Album sicher eine Wonne.

Das Quartett hat seine Wurzeln im Stoner, Psych, Grunge und Heavy Rock. Gerne öffnen die Vier alle Stil-Schubladen und haben einen ausgeprägten Hang zu groovenden Riffs und ebenso zu ausufernden Arrangements, die auch mal die 10-Minuten-Marke reißen.

Um möglichst auf eigene Faust und ohne Kompromisse an der eigenen Vision arbeiten zu können, wurde von der Band eine Crowdfunding-Kampagne ins Leben gerufen, um das Projekt zu finanzieren und in Rekordzeit hatte man das Budget zusammen. Allein das zeugt von Qualität.

In den letzten drei Jahren haben Sunstain drei Singles und eine EP veröffentlicht und nun das Debütalbum.

Zwischen Stoner, Psych, Grunge und Heavy Rock sind die vier Linzer anzusiedeln. Ganz viel „Seattle Spirit“ ist da zu hören, Klassische Hard Rock Motive verschwanden im Laufe der Produktion immer mehr, während ausufernde Kompositionen, beeinflusst von Psych und Post Rock Einzug hielten.

Modern Nature Tracklist:

1. Running On Empty

2. Greed

3. True Colours, New Frontiers

4. Modern Nature

5. Phantom Pain

6. Reach For Me

7. Open Cages

https://www.facebook.com/sunstainband

https://sunstain.at/