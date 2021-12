BillyBio: brandneues Video aus kommendem Album „Leaders And Liars“ veröffentlicht

„With my dying breath I’ll stand / And scream for what is right“, brüllt sich Billy Graziadei, der vielen als Gründungsmitglied von Biohazard sowie Gitarrist bei Powerflo bekannt sein dürfte, durch die neue Single One Life To Live aus dem kommenden BillyBio Album Leaders And Liars, welches am 25. März 2022 über AFM Records in den Plattenläden erscheint. Ein grandioses Video zum Song, feat. diverser Gastauftritte aufstrebender Talente wie der Los Angeles Tattoo Künstlerin Julia Azevedo ( @_7777777j ), könnt ihr euch hier ansehen:

Der Song – feat. Toby Morse von H2O und Hazen Street – ruft zum Handeln ganz im authentischen Hardcore-Stil auf, und verkörpert die PMA (positive mental attitude), die Graziadei mit Leib und Seele lebt. Video-Regisseur Antoine Combelles erzählt über Dreh: „Wir wollten seine Botschaft, „unverzeihlich zu sein, wer du sein willst“ in einer fließenden Sequenz darstellen, die Menschen nahtlos an einem Ort, einer Energie und in Momenten, die ihnen niemand nehmen kann, miteinander verbindet.“ Co-Regisseur Vincent Jacob fügt hinzu: „Billys Musik ist eine Erinnerung daran, dass alles, was wir haben, jetzt ist. Wir wollten die Dringlichkeit dieser Botschaft einfangen, aber auch den positiven Aspekt davon. Ja, die Zukunft ist ungewiss, warum also nicht versuchen, die Fahrt in vollen Zügen zu genießen?“

Am 17. Dezember veranstalten BillyBio eine Wohltätigkeits-Veranstaltung in Los Angeles, zu Gunsten obdachloser Mitbürger. Hierzu soll es einen Livestream geben, Fans können sich mit einer SMS und dem Kennwort „nowhere“ für weitere Event Details unter der (+1 ) 877-327-1645 registrieren.

BillyBio’s Sound erinnert an klassische New Yorker Hardcore-Bands wie Agnostic Front, Cro-Mags und Crumbsuckers. Dabei lehnt sich Leaders And Liars an das Erbe von Biohazard an, während das Album letztendlich Graziadeis Liebe zu Punk, Hardcore sowie klassischem Metal (Black Sabbath, Iron Maiden) repräsentiert.

Graziadei schrieb, spielte, produzierte und nahm alle fünfzehn Tracks auf Leaders And Liars zwischen 2020 und 2021 in den Firewater Studios in Los Angeles auf. Neben den Aufnahmen und der Produktion von Biohazard hatte er dort auch Powerflo, Madball, Agnostic Front und Devil Driver zu Gast im Studio, welches er in Vollzeit betreibt, wenn er nicht gerade auf Tour ist. Gemixt und gemastert wurde das neue BillyBio Album von Tue Madsen. Graziadei holte sich erneut alte Freunde und hochkarätige Musiker mit an Bord, und so sind Fred Aching Rios (Powerflo) am Schlagzeug; Ra Dias (Suicidal Tendencies, derzeit auf Tour mit Korn) am Bass; Bassist Daniele Manca; Dan Palmer (Death By Stereo, Zebrahead) an der Gitarre sowie The Exploited Gitarrist Robbie Davidson mit von der Partie.

Das Album Cover wurde von Lecru Eyebrows entworfen mit einem Design von Filipe Horsch.

Leaders And Liars Tracklist:

01. Black Out

02. Fallen Empires

03. Leaders And Liars

04. Lost Horizon

05. Turn The Wounds

06. Sheepdog

07. Deception

08. Generation Kill

09. Looking Up

10. One Life To Live (feat. Toby Morse [H2O, Hazen Street])

11. Our Scene

12. Just The Sun (feat. Jennifer Bair [Jay Roth])

13. Enough

14. Remission (feat. Jennifer Bair [Jay Roth])

15. Cyanide

Leaders And Liars erscheint am 25.03.2022, Vorbestellungen sind ab sofort exklusiv über den AFM Shop hier möglich: https://shop.afm-records.de/billybio/

Digital: https://bfan.link/leaders-and-liars-billybio

BillyBio Line-Up:

Billy Graziadei – Gesang, Gitarre

Fred Aching Rios – Drums

Ra Diaz, Dan Manca – Bass

Dan Palmer, Robbie Davidson – Lead Gitarre

BillyBio online:

www.facebook.com/billybiohazard

www.instagram.com/billybiohazard