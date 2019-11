Agnostic Front: Hotel Radio zeigt morgige London-Show im Livestream

Die NYHC-Pioniere Agnostic Front haben kürzlich ihr zwölftes Studioalbum namens Get Loud! via Nuclear Blast veröffentlicht, das sie aktuell auf einer Europatour live vorstellen. Morgen wird der Tross auch in London Halt machen, wo die Band als Headliner in der legendären Camdener Underworld auftreten wird. Bereits heute kann das Quintett bekanntgeben, dass Hotel Radio das erwähnte Konzert im Livestream zeigen wird, um Agnostic Front-Fans in aller Welt an jenem Auftritt der „Gevätter des Hardcore“ teilhaben zu lassen. Schaltet um 22.45 Uhr deutscher Zeit hier ein: facebook.com/hotelradiolive/posts/2191516517619573

Ihr benötigt eine Erinnerung auf Facebook? Klickt hier: bit.ly/374zYDB

Holt euch Get Loud! hier: www.nuclearblast.com/agnosticfront-getloud

Hört euch ihre neuen Tracks in den NB-New Releases-Playlists an:

http://nblast.de/SpotifyNewReleases / http://nblast.de/AppleMusicNewReleases

Mehr zu Get Loud!:

Spray Painted Walls OFFIZIELLES LYRICVIDEO:

I Remember OFFIZIELLES MUSIKVIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=7pxaoAk1sYI

Trailer #1 – Die Bedeutung des Albumtitels und der Songthemen:

https://www.youtube.com/watch?v=3OhVo11j1Rg

Trailer #2 – Das »Get Loud!«-Artwork von Sean Taggart:

https://www.youtube.com/watch?v=vx_QckaagLE

Trailer #3 – Der »Get Loud!«-Schreibprozess:

https://www.youtube.com/watch?v=a8mjFil7ess

Trailer #4 – Der »Get Loud!«-Aufnahmeprozess:

https://www.youtube.com/watch?v=KCb1-Ywn_HY

Trailer #5 – Die Gevätter des Hardcore:

https://www.youtube.com/watch?v=9RRCgv0gJu0

Trailer #6 – Die NYHC-„Marke“:

https://www.youtube.com/watch?v=JplnSv1WDHY

Trailer #7 – Die „Big 4“ des Hardcore:

https://www.youtube.com/watch?v=wg6XbtJqWsI

Get Loud! – Tracklist:

01. Spray Painted Walls

02. Anti Social

03. Get Loud!

04. Conquer And Divide

05. I Remember

06. Dead Silence

07. AF Stomp

08. Urban Decay

09. Snitches Get Stitches

10. Isolated

11. In My Blood

12. Attention

13. Pull The Trigger

14. Devastated

Get Loud! besteht aus 14 Tracks, die nichts weniger als klassischen, eigenständigen New York-Hardcore bieten, ohne jedoch auf thrashige und punkige Abwechslung zu verzichten. Das Album wurde von Roger Miret produziert, während sich ihr guter Freund Paul Miner im Buzzbomb Studio in Orange, CA um die Aufnahmen sowie um Mix und Mastering der Platte gekümmert hat. Was das Artwork betrifft, hat die Band dieses Mal wieder mit Sean Taggart, dem Gestalter des Cause For Alarm-Covers (1986), zusammengearbeitet. Dieses zeigt die kultigen CFA-Charaktere, ohne jedoch eine gewisse moderne Frische vermissen zu lassen.

Agnostic Front live:

Victim In Pain – 35th Anniversary Tour

w/ The Take (*)

19.11. UK Birmingham – Mama Roux’s*

20.11. UK London – The Underworld Camden*

21.11. P Lissabon – RCA Club

22.11. B Sint-Niklaas – De Casino*

23.11. NL Eindhoven – Dynamo*

Victim In Pain – 35th Anniversary Tour

w/ Slapshot

03.12. USA Richmond, VA – The Canal Club

04.12. USA Raleigh, NC – The Pour House Music Hall

05.12. USA Nashville, TN – The End

06.12. USA Atlanta, GA – The Masquerade (Purgatory)

07.12. USA Jacksonville, FL – Jack Rabbits

08.12. USA Gainesville, FL – The Atlantic

09.12. USA West Columbia, SC – New Brookland Tavern

10.12. USA Wilmington, NC – Reggies 42nd Street Tavern

NYC Tour 2019

w/ Sick Of It All

11.12. USA Manhattan, NY – The Bowery Electric (w/ EAT LEAD) *AUSVERKAUFT*

12.12. USA Staten Island, NY – Mother Plugs (w/ ENRAGE) *AUSVERKAUFT*

13.12. USA Queens, NY – Blackthorn (w/ GILLIGANS’S REVENGE) *AUSVERKAUFT*

14.12. USA Philadelphia, PA – Wells Fargo Center (w/ MISFITS, DROPKICK MURPHYS)

NYC Tour 2019

w/ Sick Of It All

15.12. USA Brooklyn, NY – The Kingsland (w/ DEAD BLOW HAMMER) *AUSVERKAUFT*

Persistence Tour 2020

w/ Gorilla Biscuits, Street Dogs, H2o, Wisdom In Chains,

Billybio, Cutthroat, This Means War

15.01. D Hamburg – Große Freiheit 36

16.01. D Wiesbaden – Schlachthof

17.01. PL Breslau – Centrum Koncertowe A2

18.01. D Dresden – Eventwerk

19.01. B Brüssel – Ancienne Belgique

20.01. CH Zürich – X-TRA

21.01. D München – Backstage (Werk)

22.01. CZ Brünn – Sono Centrum

23.01. D Berlin – Astra Kulturhaus

24.01. D Würzburg – Posthalle

25.01. D Oberhausen – Turbinenhalle

26.01. UK London – O2 Forum Kentish Town

Agnostic Front sind:

Roger Miret | Gesang

Vinnie Stigma | Gitarre

Mike Gallo | Bass

Pokey Mo | Schlagzeug

Craig Silverman | Gitarre

Weitere Infos:

www.facebook.de/agnosticfront

www.instagram.com/agnosticfrontnyc

www.twitter.com/agnosticfront

www.nuclearblast.de/agnosticfront