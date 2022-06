Municipal Waste: haben neue Single „Electrified Brain“ veröffentlicht

Municipal Waste enthüllen einen dystopischen Horrorstreifen zur neuen Single Electrified Brain.

Die hartgesottenen Thrash-Metaller Municipal Waste aus Richmond haben den Titeltrack ihres mit Spannung erwarteten siebten Studioalbums Electrified Brain veröffentlicht, das am 1. Juli über Nuclear Blast erscheinen wird. Die dritte Single Electrified Brain kommt in der grotesken Form eines Horror-Kurzfilms daher, bei dem der renommierte FX-Künstler Norman Cabrera (From Dusk Till Dawn, The Walking Dead, Kill Bill) Regie führte und die Gesichter zum Schmelzen brachte.

Seht euch das Video zu Electrified Brain an:

Gitarrist Ryan Waste kommentiert die neue Single und das Video wie folgt:

„Electrified Brain ist eine Geschichte über Rache und Erlösung und führt das Konzept unseres Songs Mental Shock fort, der die Deathripper-Trilogy abrundet. Es geht darum, dass man zu Unrecht beschuldigt und seiner Rechte beraubt wird, nur um dann zu überwinden und sich durch die elektrische Kraft der Heavy-Musik zu befreien. Wir haben unseren Freund Norman Cabrera erneut gebeten, sich um das Musikvideo zum Titeltrack zu kümmern, nachdem er bei Slime And Punishment unglaubliche Arbeit geleistet hat. Visuell ging er weit darüber hinaus, und dank Rob Lucas von den Wolfpack Studios wurde es ein viel filmischeres Erlebnis.“

Norman Cabrera fügt über die Entstehung des Videos hinzu:

„Für dieses Video habe ich alle Register gezogen. Es ist im Geiste klassischer Heavy Metal-Videos wie Ozzy’s Bark At The Moon und Dio’s The Last In Line. Die Sci-Fi-Horror-Bilder passen sehr gut zum Vibe der Band. Wir orientieren uns ein wenig an Cronenberg und Carpenter. Die besten Sci-Fi-Filme der Vergangenheit greifen oft aktuelle Ereignisse auf und setzen sie in ein fantastisches Umfeld. Das Video spielt in einer nicht allzu fernen dystopischen Zukunft, in der deine Individualität von einer gesichtslosen Organisation weggenommen werden kann. Es ist ein wildes Konzept, aber nicht allzu weit von unserer heutigen Welt entfernt.“

