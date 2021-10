Municipal Waste: unterschreiben erneut bei Nuclear Blast

Nach einem Jahrzehnt der gemeinsamen Verwüstung haben die Metal-Maniacs Municipal Waste und Nuclear Blast aus Virginia offiziell einen weltweiten Vertrag unterzeichnet, der die Nuclear–Waste-Vereinigung für die kommenden Jahre verlängert. Bis heute hat die Partnerschaft der Verschwörer mit zwei Studioalben, The Fatal Feast von 2012 und Slime And Punishment von 2017 und einer EP, The Last Rager von 2019, einige der besten Crossover-Thrash-Songs der letzten 20 Jahre hervorgebracht – und sie fangen gerade erst an! Die Band hat kürzlich die Arbeit an ihrem mit Spannung erwarteten siebten Album abgeschlossen, das im Jahr 2022 erscheinen soll. Weitere Details werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben.

Die Band kommentiert die Neuverpflichtung:

„Als wir gefragt wurden, ob wir wieder bei Nuclear Blast unterschreiben wollen, kamen uns nur zwei Worte in den Sinn… no brainer! Mit einer so langen Geschichte mit einem großartigen Label, das uns immer unterstützt hat, war es eine leichte Entscheidung für uns. Wir freuen uns auf viele Platten und noch mehr Jahre mit The Blast!!! Und einen besonderen Dank an alle im Lagerhaus und in den Büros, die sich bereit erklärt haben, mit uns die nächsten Jahre durchzuhalten. Cheers NB and the Waste!“ – Tony Foresta (Gesang)

„Wir könnten uns keinen passenderen Ort für The Waste vorstellen als unsere radioaktive Familie bei Nuclear Blast. Sie haben uns immer völlige kreative Freiheit gelassen und uns herausgefordert, mit unseren verrückten Ideen bis ans Limit zu gehen. Während das Musikgeschäft mit der Zeit geht, vertrauen wir darauf, dass unsere Vision unbeeindruckt von Trends bleibt und unser Label uns mit voller Kraft unterstützt.“ – Ryan Waste (Gitarrist)

„Ich denke, ich kann sagen, dass die Zusammenarbeit mit Nuclear Blast von Anfang bis Ende ein Vergnügen war. Es ist ein Privileg, auf demselben Label zu sein wie viele andere fantastische Bands! Ich freue mich darauf, mit Nuclear Blast mehr Musik in die Welt zu bringen!“ – Land Phil (Bassist)

„Wenn es nicht kaputt ist, sollte man es nicht reparieren, oder? Ich bin so froh, dass wir unsere Beziehung zu Nuclear Blast verlängert haben. Sie verstehen, worum es uns geht, und es war eine Selbstverständlichkeit, erneut zu unterschreiben. Ihr Engagement für den Metal in Kombination mit der Geschichte des Labels macht NB zum perfekten Zuhause für uns.“ – Dave Witte (Schlagzeuger)

Gerardo Martinez, General Manager von Nuclear Blast, fügt hinzu:

„Die Zeit vergeht wie im Flug, wenn man Spaß hat! Ich erinnere mich daran, dass ich die Band vor zehn Jahren unter Vertrag genommen habe und das beste Gefühl hatte, da wir schon eine Weile befreundet waren. Die Tatsache, dass wir zehn Jahre später unsere Partnerschaft erneuern, ist ein echtes Zeugnis für die Hingabe der Band und das Niveau der „Badassness“, mit der sie weiterhin unglaubliche Musik für uns alle, ihre Fans, liefern. Nuclear Blast ist stolz darauf, den Weg, den wir beide eingeschlagen haben, fortzusetzen… auf mindestens weitere 100 gemeinsame Jahre!“

Im Herbst 2022 reißen Municipal Waste gemeinsam mit Anthrax die Locations in Europa ab:

Sep 27 – Birmingham, UK – O2 Academy

Sep 29 – Manchester, UK – Manchester Academy

Sep 30 – Glasgow, UK – O2 Academy

Oct 1 – Newcastle, UK – O2 City Hall

Oct 3 – Leeds, UK – O2 Academy

Oct 4 – Nottingham, UK – Rock City

Oct 6 – Bristol, UK – O2 Academy

Oct 8 – London, UK – Brixton Academy

Oct 10 – Brussels, BE – Ancienne Belgique

Oct 11 – Tilburg, NL – Poppodium 013

Oct 13 – Paris, FR – Bataclan

Oct 14 – Oberhausen, DE – Turbinenhalle

Oct 15 – Leipzig, DE – Werk 2

Oct 17 – Copenhagen, DK – Vega Main Hall

Oct 18 – Göteborg, SE – Restaurang Trägårn

Oct 19 – Stockholm, SE – Annexet

Oct 21 – Oulu, FI – Tapahtumakeskus Tullisali

Oct 22 – Turku, FI – Logomo Kitchen

Oct 23 – Tallinn, EE – Tallinna Kultuurikatel

Oct 25 – Warsaw, PL – Klub Stodola

Oct 26 – Frankfurt, DE – Batschapp

Oct 27 – Stuttgart, DE – LKA Longhorn

Oct 29 – Brno, CZ – Sono Centrum

Oct 31 – Budapest, HU – Babra Negra

Nov 1 – Zagreb, HR – Culture Factory

Nov 2 – Vienna, AT – Arena

Nov 4 – Milan, IT – Alcatraz

Nov 5 – Zurich, CH – Komplex 457