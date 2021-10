Underoath: tun sich mit Ghostemane für neue Single „Cycle“ zusammen

Underoath haben Cycle veröffentlicht, die neueste Single aus dem kommenden Album Voyeurist, das am 14. Januar bei Fearless Records erscheint. Für den Song arbeitete die Band mit Ghostemane zusammen, nachdem sie entdeckt hatten, dass sie gemeinsame Fans der Arbeit des jeweils anderen sind. Das Ergebnis ist eine Mischung aus pulsierender Aggression und ansteckenden Hooks, die von den Sängern Spencer Chamberlain und Aaron Gillespie und Ghostemane ergänzt werden. Voyeurist kann ab sofort vorbestellt werden, einschließlich einer animierten Deluxe-Vinyl mit einer Plastik-O-Card-Hülle, die das Abspielen der verschachtelten Videobilder auf der Hülle aktiviert.

Gitarrist Tim McTague spricht über die Zusammenarbeit mit Ghostemane und wie der Song entstanden ist:

„Als wir Cycle geschrieben haben, wusste ich, dass ich ein Feature in der Bridge haben wollte. Ich wollte etwas Abstraktes, das idealerweise im Hip-Hop-Genre angesiedelt ist. Ich hörte eine Rhythmik, die nicht natürlich zu unserer Band passte. Ghostemane kam zur Sprache, und wir alle fanden die Idee toll. Ich hatte ihn eine Minute lang gehört, und die Verbindung zwischen Underoath und Lil Peep brachte mich auf die Süd-Florida-Truppen wie Pouya, Ghostemane und eben Lil Peep (RIP). Wir haben wochenlang versucht, ihn zu erreichen, und eines Tages rief mich Aaron an und sagte, dass Ghostemane ihn zufällig auf Instagram gepostet hat, um ihm zu sagen, dass er schätzt, was wir machen, und Aaron antwortete, dass wir versuchen, ihn für einen Track auf dem neuen Album zu gewinnen. Die Schleusen öffneten sich, alle Manager und Künstler fingen an, sich zu vernetzen, und ich schickte seinem Manager den Song, und etwa eine Woche später bekamen wir ein Statement, das lautete: „Ich habe eine Menge gemacht und in die Tonne geworfen, lasst mich wissen, was ihr denkt. Wir hörten uns das erste Stück an, das er schickte, und sagten einfach: „Das ist es“. Ich glaube, keiner von uns wusste, wonach wir in dem Feature suchten, aber als ich den Take, den Text und die Energie hörte, dachten wir – oh Scheiße, das ist perfekt.“

Chamberlain fügt hinzu:

„Jedes Mal, wenn ich den Track jetzt höre, versetzt er mich in die Zeit zurück, in der ich mich fühlte, als wir die Texte schrieben und was wir damals durchmachten. Das Hin und Her beim dritten Refrain versetzt mich in die Zeit zurück, als wir den Text schrieben. Ich hoffe, dass wir eines Tages die Chance haben werden, ihn gemeinsam live aufzuführen.“

