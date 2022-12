Knorkator veröffentlichen diesen Freitag, den 02.12., das Re-Release von Ich Hasse Musik (Tubareckorz / Rough Trade) als 180g Vinylversion.

Das Album kann bei diesen Anbietern bestellt werden https://knorkator.lnk.to/IchHasseMusikLP

Ich Hasse Musik – Im Dezember 2022 wird das vierte von zehn großartig aufgebrezelten Vinyls einer historisch wertvollen Schallplatte wiedergeboren.

Zur Vorgeschichte: Im März 1857 gelang es einem Franzosen ein Kinderlied mit Hilfe eines großen Trichters einzufangen und mit einer Membran, die die Schwingungen auf eine Schweineborste übertrug, auf eine rußgeschwärzte Walze zu kratzen. Im Januar 2003 gelang es Deutschlands Meister Band der Welt, Knorkator, 12 Lieder in nur 76 Minuten unterzubringen und auf jenes Polyvinylchlorid zu bannen. Es sieht aus, wie das beste Gut und es klingt wie ein Tabellenführer.

Tracklist LP Ich Hasse Musik:

A1. Der Ultimative Mann

A2. Ich Hasse Musik

A3. Try Again

A4. Ich Bin Überhaupt Nicht Da

A5. Mai Khao Djai

A6. Schmutzfink

B1. Schüchtern

B2. Aeger Sum

B3. Ma Baker

B4. Wie Weit Ist Es Bis Zum Horizont

B5. Makellos

B6. Schweigeminute (Hidden Track)

B7. Beating Around The Bush

Und auch im kommenden Jahr haben die Fans die Möglichkeit, Knorkator live auf der Sieg Der Vernunft Tour zu erleben.

Tickets für die folgenden Termine können hier erworben werden.

20.01.2023 Cottbus / Gladhouse

21.01.2023 Görlitz / L2 Club

28.01.2023 Leipzig / Täubchenthal

02.02.2023 Saarbrücken / Garage

03.02.2023 Frankfurt/Main / Batschkapp

04.02.2023 Marburg / KFZ

10.02.2023 Berlin / Columbiahalle

11.02.2023 Berlin / Columbiahalle

17.02.2023 Hamburg / Markthalle

18.02.2023 Magdeburg / Factory

23.02.2023 Wuppertal / Live Club Barmen

24.02.2023 Hannover / Capitol

25.02.2023 Rostock / Moya

02.03.2023 Freiburg / Jazzhaus

03.03.2023 Zürich / Dynamo

04.03.2023 Memmingen / Kaminwerk

09.03.2023 Graz / ppc

10.03.2023 Wien / Arena

11.03.2023 Nürnberg / Löwensaal

16.03.2023 Aschaffenburg / Colos-Saal

17.03.2023 Stuttgart / LKA Longhorn

18.03.2023 Glauchau / Alte Spinnerei

23.03.2023 Gera / Comma

24.03.2023 Erfurt / Central

25.03.2023 Potsdam / Waschhaus

Links:

https://knorkator.de/

https://www.facebook.com/knorkatormusik