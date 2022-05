Alexisonfire: veröffentlichen neue Single “Sans Soleil” vom kommenden Album „Otherness“

Am Donnerstag veröffentlichten Alexisonfire eine weitere Single aus ihrem Album Otherness, ihrem ersten Studioalbum seit 13 Jahren. Der Text zu Sans Soleil ist sehr persönlich und aus tiefstem Herzen von Wade MacNeil entstanden. George Pettit: „Wade kam mit dem Text für diesen Song ungefähr zu der Zeit, als er an der Dooms Children-Platte gearbeitet hat, und ich glaube, das merkt man auch. Das Dooms Children-Album beschäftigt sich mit vielen Dingen, die für Wade sehr persönlich sind und dieser Song ist definitiv in dieser Richtung angesiedelt.“ MacNeil führt weiter aus: „In diesem Song geht es darum, in den schwersten Zeiten an der Hoffnung festzuhalten. Heilung und Loslassen. Von einer Zukunft zu träumen, in der all der Schmerz hinter einem liegt.“

Otherness erscheint am 24. Juni via Dine Alone Records. Das Album enthält zehn neue Songs, darunter die explosiven erste beiden Singles Sweet Dreams Of Otherness und Reverse The Curse. Das Album ist von AOF selbstproduziert und gemischt von Punk-Urgestein Jonah Falco (Fucked Up, Chubby And The Gang). Video zu Sweet Dreams Of Otherness directed von Jay Baruchel (LOL: Last One Laughing Canada, Goon, This Is The End, Random Acts of Violence).

Vorbestellungen für die physischen Formate sind HIER möglich. Jede Vinyl-Variante kommt als 2×12″ im Gatefold-Jacket mit bedruckten Innenhüllen.

Alexisonfire – zusammen mit City And Colour, Dine Alone Records und Live Nation Canada – kündigten kürzlich ein 4-tägiges Konzertereignis an, das vom 30. Juni bis zum 3. Juli im Montebello Park in der geliebten Heimatstadt der Band, St. Catharines, stattfinden wird. Zur Feier ihres 20-jährigen Bestehens werden AOF ihren Fans ein besonderes Vergnügen bereiten. Die Band kündigte an, dass sie ihr selbst betiteltes Debütalbum am Sonntag, den 3. Juli, zum ersten Mal von vorne bis hinten live aufführen wird. 2022 wird dies die einzige Gelegenheit sein, Alexisonfire im Süden Ontarios zu erleben.

Tickets für das Born & Raised Concert Event sind über ticketmaster.ca. erhältlich. Alexisonfire und City And Colour haben sich mit PLUS1 zusammengetan, sodass 1 Dollar von jedem verkauften Ticket an das Indspire Building Brighter Futures Scholarship Programm gespendet wird.

2022 Tour Dates

May 23 – House of Blues New Orleans – New Orleans, LA

May 25 – Paper Tiger – San Antonio, TX

May 27 – White Oak Music Hall – Houston, TX

May 29 – So What Music Festival 2022 – Arlington, TX

June 3 – Slam Dunk Festival North 2022 – Leeds Temple Newsam – Leeds, UK (headline)

June 4 – Slam Dunk Festival South 2022 – Hatfield Park, Hatfield – UK (headline)

June 15 – Iceberg Alley Performance Tent – St. John’s, NL

June 16 – Iceberg Alley Performance Tent – St. John’s, NL

July 2 – Born & Raised Concert Event – St. Catharines, ON

July 3 – Born & Raised Concert Event – St. Catharines, ON

July 13 – RBC Bluesfest 2022 – Ottawa, ON

July 14 – MTELUS – Montreal, QC (SOLD OUT)

July 15 – MTELUS – Montreal, QC

July 16 – Festival D’éte – Québec, QC (w/ Rage Against the Machine)

July 21 – Roadrunner – Boston, MA

July 22 – The Filmore – Silver Spring, MD

July 23 – Pier 17 – New York, NY

September 14 – House of Blues Cleveland – Cleveland, OH

September 15 – The Fillmore Detroit – Detroit, MI

September 17 – Riot Fest 2022 – Chicago, IL

September 23 – Furnace Fest – Birmingham, AL

October 4 – Hollywood Palladium – Los Angeles, CA

October 5 – The Warfield – San Francisco, CA

October 6 – Aftershock 2022 – Sacramento, CA

October 8 – SOMA Mainstage – San Diego, CA

October 9 – House of Blues Anaheim – Anaheim , CA

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: