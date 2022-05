Dan Reed Network: veröffentlichen ihre neue Single „Homegrown“

Dan Reed Network freuen sich, die Veröffentlichung von Homegrown, der dritten Single aus ihrem mit Spannung erwarteten sechsten Studioalbum Let’s Hear It For The King, anzukündigen. Das neue Album wird am Freitag, den 17. Juni 2022, von Drakkar Entertainment veröffentlicht.

Auf dem neuen Album Let’s Hear If For The King kehren Dan Reed Network mit einer Sammlung ihrer unverwechselbaren Marke von aufregendem Rock, Funk und Soul zurück. Das mit Spannung erwartete sechste Studioalbum ist das erste von DRN, seit dem 2018 erschienenen Album Origins. Let’s Hear It For The King schließt den Kreis zur ursprünglichen Vision der Band – Überzeugungen herauszufordern, Bestehendes zu zerschlagen und aus den Trümmern etwas Neues zu erschaffen. „Dies ist das härteste, funkigste und melodischste DRN-Album aller Zeiten“, sagt Dan Reed. „Diese Songs sind die stärkste Präsentation des Bandsounds, die wir je geschaffen haben. Ihr seid gewarnt!“

Das neue DRN-Album ist nichts für schwache Nerven, denn es enthält ansteckende Melodien, provokative Texte und ehrt die Wurzeln des Funk-Rock. Das neue Album richtet sich an Visionäre, die Teil und Zeuge des nächsten Schritts in der künstlerischen Entwicklung des Dan Reed Network sein wollen.

Let’s Hear It For The King kann im offiziellen Dan Reed Network Store www.danreednetwork.tmstor.es vorbestellt werden und wird als limitiertes DRN LHIFTK Box-Set, als limitierte Auflage von farbigem Vinyl und vieles mehr erhältlich sein. Dan hat sogar persönliche, handgeschriebene Textblätter für jeden Song erstellt, die nach dem Zufallsprinzip in den limitierten Boxsets platziert werden. Viel Spaß bei der Suche, Leute!

Das neue Album passt zur Europatour von DRN, die im August und September eine neuntägige Co-Headline-Tour mit Reckless Love und den Special Guests Collateral in Großbritannien sowie Headline-Shows in Schweden, Norwegen, Belgien und Deutschland umfasst.

„Das neue Album knurrt und beißt“, sagt ein begeisterter Dan Reed. „Wir wollten uns an der Seite von jungen, energiegeladenen Bands ausprobieren, und wer wäre da besser geeignet als Reckless Love und Collateral. Diese Jungs können rocken. Jeder, der DRN schon einmal live gesehen hat, weiß, dass wir genau dort zum Leben erwachen. Wir sind bereit, eine Menge Energie zu liefern und dem Publikum einen direkten Schuss Funk n‘ Roll zu geben!“

19.09. Dan Reed Network – Einziges Deutschlandkonzert und exklusive Aftershowparty im Nochtspeicher in Hamburg

