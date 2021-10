Dan Reed Network: neue Single “Starlight”

Der Song Starlight entstand um 4 Uhr morgens, nachdem Dan Reed einen Auftritt seiner Freunde von AC/DC in Berlin gesehen hatte. Inspiriert von den Konzertbesuchern, die zwischen 7 und 70 Jahren alt waren, wurde Reed daran erinnert, warum er diese Band liebte, seit er als aufstrebender Musiker in der High School in South Dakota auf Schulbällen und in Bierbars spielte. „Es ist dieser konstante Herzschlag-Rhythmus von AC/DC, der sie zur ansteckendsten Rockmusik der Welt macht“, sagt Dan.

In Starligh“ geht es um die Sucht der Generation Social Media, die nach Likes, Followern, Ruhm und Reichtum jagt. Die Frage ist nur, was man mit dieser Aufmerksamkeit anfangen will? Willst du damit nur dein Ego füttern, oder willst du das Rampenlicht, das auf dich fällt, in eine Richtung lenken, die ein größeres Ziel verfolgt, nämlich die kollektive Seele zu nähren?

Dan Reed Network freuen sich mit dem neuen Studioalbum Let’s Hear It For The King endlich ihr neuestes Werk, einer aufregenden Mischung aus Rock, Funk und Soul, präsentieren zu können. Als sechstes Studioalbum und erstes seit dem 2018 erschienenen Origins Album schließt Let’s Hear It For The King den Kreis zur ursprünglichen Vision der Band: Überzeugungen in Frage zu stellen, Bestehendes zu zerschlagen und aus den Trümmern etwas Neues zu erschaffen.

Das Album Let’s Hear It For The King wird am Freitag, den 4. März 2022, von Drakkar Entertainment / Soulfood veröffentlicht. Vorbestellen kann man das Album HIER

Let’s Hear It For The King Tracklist:

01 Pretty Karma

02 The Ghost Inside

03 Starlight

04 Supernova

05 Let’s Hear It For The King

06 I See Angels

07 Homegrown

08 Stumble

09 Just Might Get It

10 Where’s The Revolution

11 Are You Ready

12 Unfuck My World

13 Last Day On Saturn

Dan Reed Network werden eine exklusive Record Release-Show in Hamburg spielen:

11.03. Dan Reed Network – Einziges Deutschlandkonzert und exklusive Aftershowparty im Nochtspeicher in Hamburg: https://www.ticketmaster.de/event/436681?camefrom=de_va_04448CK