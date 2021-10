Schattenmann – Chaos

Artist: Schattenmann

Herkunft: Nürnberg, Deutschland

Album: Chaos

Spiellänge: 49:09 Minuten

Genre: Neue Deutsche Härte 2.0, Industrial, Metal

Release: 05.11.2021

Label: AFM Records

Links: www.schattenmann.net

https://www.facebook.com/schattenmannband/

Bandmitglieder: Gesang – Frank Herzig

Gitarre – Jan Suk

Bass – Luke Shook

Schlagzeug – Nils Kinzig

Tracklist:

1. Die Ruhe Vor Dem Sturm

2. Chaos

3. Abschaum

4. Extrem

5. Alles Auf Anfang

6. Choleriker

7. Cosima

8. Spring

9. Amnestie

10. Voodoo

11. Alman

12. Wir Gehorchen Nicht

13. IYFF

14. Jetzt Oder Nie

15. Komplett Auf Anschlag

Das dritte Album der Nürnberger Schattenmann tritt nun endgültig aus dem Schatten der NDH-Größen und wartet mit einem eigenen Stil auf. Nach 2018 und 2019 verliert Frank Herzig keine Zeit und produziert zusammen mit Felix Heldt in den Wet Records Studio in Nürnberg das dritte Album Chaos.

Unmissverständlich wird klar, Schattenmann werden härter und finden nun zu einem eigenen Stil. Nach dem ruhigen Intro Die Ruhe Vor Dem Sturm, das im Nachhinein gar nicht zum Rest passt, beginnt das neue Abenteuer. Der Titelsong Chaos bildet den Beginn einer wunderbar harten Scheibe. Er ist laut Frank als letzter entstanden und hält der Gesellschaft den Spiegel vors Gesicht. Abschaum wurde bereits als Single veröffentlicht. Es geht darum, dass mit dem Finger auf andere gezeigt wird, obwohl man selbst keinen Deut besser ist. Musikalisch ist dieser Titel das beste Beispiel für die neue Ausrichtung der Band. Es wird eine harte Gangart angeschlagen und kompromissloser Metal eingebunden. So geht es auch beim Song Extrem weiter. Es war der erste Song, der zum neuen Album entstand und so die neue Richtung vorgab.

Warum Alles Auf Anfang? Man sollte aus seinen Fehlern lernen. Schattenmann beschreiben es total richtig, denn jede Entscheidung beeinflusst das weitere Vorgehen. Egal, ob sie in dem Moment vielleicht auch falsch war. Choleriker ist die erste Singleauskopplung des Albums gewesen und hatte mich zunächst etwas abgeschreckt. Im Nachhinein passt dieser Song hervorragend in das neue Werk. Auch Cosima wurde schon als Video veröffentlicht. Textlich mega sozialkritisch wird hinterfragt, wer noch wahre Liebe braucht. Liebe ist käuflich und dadurch doch auch super einfach.

Wer beim Titel Spring sofort wieder an Rammstein denkt, ist hier fehl am Platz. Denn diesmal hat der Text eine andere Bewandtnis. Es geht einfach darum, dass man trotz aller Probleme nicht den Kopf in den Sand steckt. Diese neue Single beinhaltet ein Novum in der Geschichte von Schattenmann. Sie beinhaltet einen Gastauftritt mit Vito C. und Hannes „G.Laber“ Holzmann von J.B.O. und verleiht dem Song eine andere Stimme. Amnestie behandelt das Thema Trennung. Es gibt kein Zurück und dies drücken sie mit einem gewaltig tragenden Refrain aus. Der Song Voodoo ist stilistisch etwas anders als der Rest. Hier wurden in der Bridge viele andere Instrumente eingesetzt. Eine herrliche Abwechslung in einem Song, der den Machtmissbrauch anprangert, den Leute über Personen ausüben, die sie als Halt oder sonst wie bräuchten.

Alman prangert die typisch deutschen Touristen, Frauenverächter und Nazis an. Deutsche Eigenschaften, die heute niemand mehr braucht. Eigentlich sollte Wir Gehorchen Nicht der neue Albumtitel werden. Der Song hat weiß Gott nichts mit der Querdenkerszene zu tun, wurde aber mit dem fragwürdigen letzten Albumtitel Epidemie als nicht geeignet empfunden. Musikalisch geht das Ding gut nach vorne und lädt unweigerlich zum Mitgrölen ein. IYFF, oder ausgeschrieben In Your Fucking Face, rechnet mit Influencern und Cybermobbing ab. Es ist eine Social Media Abrechnung, die wortwörtlich direkt ins Gesicht geht, denn auch musikalisch geht das Teil richtig ab. Jetzt Oder Nie ist eine typische Schattenmann-Ballade. Den Abschluss bildet dann Komplett Auf Anschlag. Lebe dein Leben mit Vollgas, solange es geht.

Das Album erscheint in einem aufwendigen Digipack und in einer limitierten Box mit allerlei Spielkram. Das auf 500 Stück limitierte Set beinhaltet die Digipack-CD, eine aufblasbare Baseballkeule, Aufnäher, Stoffarmband, Autogrammkarte, Poster sowie einen Aufkleber. Von einer Veröffentlichung auf Vinyl ist nichts bekannt.