Polar: kündigen neues Album an „Everywhere, Everything“ an und veröffentlichen neue Single / Video „Burn“

Die britischen Heavy Music Heads Polar haben gerade ihren brandneuen Track Burn veröffentlicht und ihr kommendes Album Everywhere, Everything angekündigt, das am 13. Januar 2023 über Arising Empire erscheinen soll.

Jetzt Burn anschauen:

Bewaffnet mit schwerem neuen Material auf ihrem brandneuen Album, das textlich tief in das eigene Ich eindringt und musikalisch neue und experimentelle Wege beschreitet, freut sich die Band darauf, nach Jahren des musikalischen und persönlichen Wachstums hinter den Kulissen auf die Bühne zu gehen und es der Welt zu zeigen.

Polar sind:

Adam Woodford – Vocals

Fabian Lomas – Gitarre

Gav Thane – Bass

Noah See – Schlagzeug

Polar online:

https://www.instagram.com/polaruk

https://www.facebook.com/polaruk

https://www.polaruk.co