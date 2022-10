Brutal Assault: die ersten Namen im Line-Up für 2023 stehen fest

Nachdem die Frühbucher-Tickets für die 26. Ausgabe des Brutal Assault sehr schnell ausverkauft waren, ist es nun an der Zeit zu verraten, worauf sich die begeisterten Fans freuen können. Obwohl die derzeit bestätigten zehn Bands eher dem Deathmetal zuzuordnen sind, müssen sich Fans, die auf der Suche nach Abwechslung und Neuerungen im Festival-Line-Up sind, keine Sorgen machen, denn die nächste Runde wird das Ruder in eine andere Richtung lenken.

Es ist schwer, einen stärkeren Künstler unter den aktuellen zehn zu wählen, wenn die Säulen des Genres hier nur so glänzen. Beginnen wir mit der Rückkehr der Hardcore-Legende Biohazard, die seit 2015 weder getourt noch aufgenommen hat. Aber die Zeit ist reif und Biohazard in ihrer Originalbesetzung bringen euch die härtesten Kaliber!

Zum ersten Mal auf Brutal sind die exzentrischen Coristen Beartooth, deren Konzerte buchstäblich explosiv sind. Ebenfalls zum ersten Mal dabei sind die Old-School-Death-Metaller Gatecreeper oder der kanadische Tech-Death-Hurricane Archspire.

Dieses Update hat jedoch die Kraft einer Death Metal Legion. Wie könnte es anders sein, die unsterbliche Kult „Legion“ wird Deicide zu ihrem 30-jährigen Jubiläum bringen. Zum anderen sind Neuigkeiten von den schreddernden Dying Fetus zu erwarten, man wird den schwedischen Göttern Hypocrisy huldigen können, dem Kult Napalm Death oder dem Todeskonvoi aus dem Tal der Könige selbst, der sich wieder einmal auf den Weg nach Josefov machen wird: Nile

Last but not least stehen Trivium auf der Liste. Der jugendliche Enthusiasmus von Matt Heafy ist auf den letzten drei Alben zurückgekehrt und hat Trivium nicht nur Energie, Geschwindigkeit und Dynamik zurückgegeben, sondern auch prägnante Riffs und einprägsame Melodien, einschließlich eingängiger, nicht aufdringlicher Refrains. Und ihre neue Single zeigt, dass sie das auch weiterhin tun wollen!

Brutal Assault 2023

09. – 12. August – Fortress Josefov, CZ

4 Tage – 5 Bühnen – 130 Bands – Horrorkino – Ausstellungen

Wir werden bald weitere Teile des Line-Ups des Brutal #26 enthüllen, in der Zwischenzeit könnt ihr euch die Atmosphäre des Festivals im Aftermovie vom letzten Jahr noch einmal in Erinnerung rufen. Bleibt dran!

Tickets: http://brutalassault.cz

Event: https://fb.me/e/2WmkXphEE

Aftermovie 2022: https://youtu.be/HmlNwR76MSQ

Spotify: https://spoti.fi/3EBGPYn

