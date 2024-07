Nile: enthüllen ihre zweite Single „To Strike With Secret Fang“

Die amerikanischen Death Metal Ikonen Nile haben kürzlich ihr mit Spannung erwartetes zehntes Album The Underworld Awaits Us All angekündigt, das am 23. August über Napalm Records erscheint. Die erste Single des Albums Chapter For Not Being Hung Upside Down On A Stake In The Underworld And Made To Eat Feces By The Four Apes fand sehr viel Anklang sowohl bei den Fans als auch bei der Presse. Die zweite Single des Albums To Strike With Secret Fang führt diesen unerbittlichen Sound fort und verbindet brutale, tiefe Sounds mit blackend Death Metal-Elementen und erscheint mit einem beeindruckenden Lyricvideo.

Neben der Single haben Nile auch ihre Co-Headliner Tour durch die USA mit den Death Metal-Größen Six Feet Under angekündigt für 2025 angekündigt. Die Tour beginnt am 7. Januar 2025 in Nashville, TN und wird von Psycroptic und Embryonic Autopsy unterstützt. Tickets können diesen Freitag, den 12. Juli in den Verkauf und für beide Headliner wird es vor der Show auch Meet & Greets geben. Alle Infos und Tickets gibt es auf dieser Seite: https://nile-official.com/

Karl Sanders über den neuen Track und die Tourankündigung

„To Strike With Secret Fang ist ein geradliniger, auf den Punkt gebrachter Up Tempo-Song mit der Schärfe einer giftigen Klinge eines Assassinen. Es ist der kürzeste Track des neuen Albums The Underworld Awaits Us All, das natürlich in typischer Nile-Manier mehrere komplexe Metal-Kompositionen in Langform enthält. Aber Fang geht sofort an die Kehle und wird zweifellos ein Highlight für unsere Liveshows sein.

Apropos, wir freuen uns sehr über die Gelegenheit, wieder einmal die Bühne mit den Jungs von Six Feet Under und Psycroptic zu teilen. Wir werden einige der Killer-Songs vom neuen Nile-Album für unsere Fans zu spielen, aber auch unsere Klassiker werden wir mit Sicherheit zum Besten geben. Wir haben keinen Zweifel, dass das ein grandioser Abriss wird!“

Nile & Six Feet Under 2025 USA Co-Headliner Revenge Of The Underworld Tour

w/ Psycroptic & Embryonic Autopsy

07.01.25 US – Nashville / Basement East

08.01.25 US – Atlanta / Masquerade

10.01.25 US – Orlando / The Abbey

11.01.25 US – Ft. Lauderdale / Culture Room

12.01.25 US – Tampa / Orpheum

13.01.25 US – Charleston / Music Farm

14.01.25 US – Greenville / Radio Room

15.01.25 US – Greensboro / Hangar 1819

17.01.25 US – Sayreville / Starland Ballroom

18.01.25 US – Worcester / The Palladium Underground

19.01.25 US – Albany / Empire Live

20.01.25 US – Mechanicsburg / Lovedrafts

21.01.25 US – Pittsburgh / Preserving Underground

23.01.25 US – Cleveland / Agora Theater

24.01.25 US – Columbus / The King Of Clubs

25.01.25 US – Flint / Machine Shop

26.01.25 US – Grand Rapids / Elevation

27.01.25 US – Joliet / The Forge

29.01.25 US – St. Louis / Red Flag

30.01.25 US – Cincinnati / Bogarts

31.01.25 US – Ft. Wayne / Piere’s

01.02.25 US – Milwaukee / The Rave

02.02.25 US – Minneapolis / Skyway Theater

04.02.25 US – Denver / Oriental Theater

06.02.25 US – Las Vegas / Sinwave

07.02.25 US – Santa Ana / Observatory

08.02.25 US – Roseville / Goldfield Roseville

10.02.25 US – Portland / Bossanova Ballroom

11.02.25 US – Seattle / El Corazon

13.02.25 US – Berkeley / Cornerstone

14.02.25 US – Santa Cruz / Catalyst

15.02.25 US – Los Angeles / 1720

17.02.25 US – Phoenix / Nile Theater

18.02.25 US – Farmington / Lauter Haus

20.02.25 US – Dallas / Haltom Theater

21.02.25 US – Austin / Come And Take It Live

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: