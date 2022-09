The Unity: Tobias Exxel neues Bandmitglied

Spektakuläre Neuigkeiten aus dem Hause The Unity: Die deutsch-italienische Power Metal Band um die Gamma Ray-Mitglieder Henjo Richter (Gitarre) und Michael Ehré (Schlagzeug) vermeldet ein neues Mitglied: Tobias „Eggi“ Exxel (Edguy) ist ab sofort fester Bassist der Gruppe und wird The Unity bereits auf deren Tour im September und Oktober 2022 begleiten. „Ich freue mich riesig, von nun an zu einer der musikalisch stärksten und auf der Bühne mitreißendsten europäischen Metal-Bands zu gehören“, erklärt Exxel, der zusammen mit Richter, Ehré, Sänger Gianba Manenti, Gitarrist Stef E und Keyboarder Sascha Onnen ein rundum fulminantes Metal-Sixpack bildet.

Nach den vier erfolgreichen Alben The Unity (2017), Rise (2018), Pride (2020) und The Devil You Know – Live (2021), europaweiten Tourneen als Headliner und im Package unter anderem mit Sinner, Edguy oder auch Axel Rudi Pell, sowie Shows auf wichtigen Festivals wie Masters Of Rock in Tschechien, Knockout-Festival in Karlsruhe oder Bang Your Head in Balingen bereiten sich The Unity derzeit unter Hochdruck auf die anstehenden Konzerte vor.

Wie perfekt Tobias Exxel ins Bandgefüge passt, konnte er bereits bei The Unity-Konzerten als ‚Special Guests‘ der Rhapsody Of Fire-Tour und aktuell bei einer aufsehenerregenden Show auf dem Rock Castle-Festival in Tschechien unter Beweis stellen. „Nach einigen tollen gemeinsamen Shows, bei denen Eggi uns kurzfristig ausgeholfen hat, ist dies nun die logische Konsequenz einer natürlichen Entwicklung“, freuen sich alle Beteiligten. „Es passte einfach von der ersten Sekunde an! „Gemeinsam mit ihm werden wir garantiert noch für viele handfeste Überraschungen sorgen.“

The Unity live 2022

23.09. Hanerau – Hademarscher Hof

24.09. Fulda – Kreuz

25.09. Oberhausen – Resonanzwerk

30.09. Rheine – Hypothalamus

01.10. Oldenburg – Cadillac

28.10. Weiher – Live Music Hall

29.10. Albstadt – Rockin‘ Autumn Festival

Das aktuelle Livealbum The Devil You Know – Live erschien im November letzten Jahres als CD, Download und Stream: https://smarturl.it/TheUnityTheDevil

www.unity-rocks.com

https://www.facebook.com/unityrocksofficial/