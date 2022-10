Bad Wolves: covern Ozzy Osbournes „Mama, I’m Coming Home“ und veröffentlichen offizielles Musikvideo zum Song

Pünktlich zum Start ihrer kommenden Tour überraschen Bad Wolves ihre Fans mit einer Coverversion des Ozzy Osbourne Klassikers Mama I’m Coming Home und präsentierten ein offizielles Musikvideo dazu. Die Band wird ab nächster Woche zusammen mit Volbeat und Skindred in EU und UK auf Tour gehen. Im deutschsprachigen Raum wird die Band in Hamburg, Leipzig, Köln, Frankfurt am Main, München, Berlin, Zürich, Wien und Innsbruck live zu sehen sein. Eine vollständige Liste aller Termine befindet sich weiter unten und hier zu finden. Das neue Video zum Cover von Mama, I’m Coming Home gibt es hier zu sehen:

John Boecklin über die Begeisterung der Band für das Ozzy Osbourne-Cover: “Doc presented the idea to cover Ozzys Mama, I’m Coming Home. We were all so excited, we immediately started recording it on the road this past summer. Kane Churko’s Vegas studio was on the route so we tracked vocals there. ‘Mama’ is a beautiful anthem about emotional repair, a message we all connect with. Our version has some new flavors but still stays true to the classic.”

Das offizielle Musikvideo zu Mama I’m Coming Home zeigt Sänger DL in einem intimen sakral angehauchten Setup. Das Video schlägt dabei genau wie der Song eine nostalgische Note an.

Bad Wolves Upcoming Tour Dates

October 15 – Vastera, Sweden – Vasteras

October 17 – Hamburg, Germany – Barclaycard Arena

October 18 – Herning, Denmark

October 20 – Copenhagen, Denmark – Royal Arena

October 23 – Tampere, Finland – Arena

October 26 – Leipzig, Germany – Quarterback Immobilien Arena

October 28 – Prague, Czech Republic – 02 Universum

October 30 – Lyon, France – Le Radiant

October 31 – Paris, France – Zenith

November 2 – Cologne, Germany – Lanxness

November 5 – Budapest, Hungary – Barba Negra

November 8 – Zurich, Switzerland – Hallenstadion

November 10 – Barcelona, Spain – Sant Jordi

November 11 – Bilbao, Spain – Cubec

November 12 – Madrid, Spain – Vistalegre

November 14 – Lisbon, Portugal – Sala Tejo

November 17 – Milan, Italy – Lorenzini District

November 18 – Roma, Italy – Atlantico

November 21 – Innsbruck, Austria – Olympiahalle

November 22 – Vienna, Austria – Stadthalle

November 23 – Vienna, Austria – Stadthalle

November 25 – Munich, Germany – Olympiahalle

November 26 – Munich, Germany – Olympiahalle

November 28 – Luxembourg, Luxembourg – Rockhal

November 29 – Frankfurt, Germany – Festhalle

December 1 – Stuttgart, Germany – Schleyerhalle

December 2 – Stuttgart, Germany – Schleyerhalle

December 4 – Warsaw, Poland – Expo XX1 Hall 4

December 5 – Berlin, Germany – Mercedes Benz Arena

December 6 – Dortmund, Germany – Westfalenhalle

December 8 – Antwerp, Belarus – Sportspaleis

December 9 – Arnhem, Netherlands – Geldrome

December 11 – Manchester, UK – Academy III

December 12 – London, UK – Underworld

December 13 – Birmingham, UK – Asylum

December 14 – Glasgow, UK – Cathouse

