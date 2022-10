Live Undead 35 „Deadly Steel“: findet am 12.11.2022 im JZ Stricker in Bielefeld statt

Am 12.11.2022 findet das Live Undead 35 „Deadly Steel“ im im JZ Stricker in Bielefeld statt. Der Veranstalter konnte dafür gleich vier Band gewinnen. So werden Power Game, In Command, Nightbearer und Final Error Mitte November in Ostwestfalen für harte Riffs sorgen. Dem aktuell Trend zum Trotze gibt es die Tickets für 12 Euro. Einem gelungenen Abend steht somit nichts mehr im Wege.

Live Undead 35 „Deadly Steel“

Bands: Power Game, In Command, Nightbearer und Final Error

Datum: 12.11.2022

Eintritt: 12,00€

Einlass: 19 Uhr / Beginn: 20 Uhr

Ort: JZ Stricker – Gaswerkstr. 39 – 33647 Bielefeld-Brackwede