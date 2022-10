Motionless In White – Scoring The End Of The World

In Scranton, Pennsylvania, wurden 2005 Motionless In White gegründet, um modernen Metalcore und Melodic Death Metal zum Vibrieren zu bringen. Sechs Alben haben sie in den letzten 17 Jahren aufgenommen. Unser Blick wandert auf das aktuelle Album Scoring The End Of The World aus dem Juni dieses Jahres. In fast 50 Minuten schmieden die fünf Amerikaner 13 Songs zusammen. Meltdown als Opener macht dem modernen Anstrich alle Ehre. Hook-geladen, teils bombastisch wie bösartig lassen Motionless In White die Puppen tanzen. Moshpit-geeignet will das Quartett neben der totalen Zerstörung ein Songwriting an den Mosher bringen. Atmosphärisch, mit fiesen Deep Beats, springen dem Hörer auf der anderen Seite sogar liebevolle Melodien um die Ohren. Die Wechsel bei den Growls und Clean-Gesang wurden so inszeniert, dass diese Stiländerungen fließend ineinander übergehen, aber nicht stören. Als sehr gelungen kann man Slaughterhouse bezeichnen, der mit Bryan Garris von Knocked Loose aufgenommen wurde. Der Titeltrack Scoring The End Of The World bekommt durch Videospielkomponist Mick Gordon eine ganz eigene Note. Einfallslos agiert Sänger Chris „Motionless“ Cerulli somit nicht und nimmt jede Möglichkeit mit, egal ob musikalisch oder auf Gesangsebene, um Scoring The End Of The World weiter aufzupimpen. Trotz oder gerade durch die Klischeekeulen, die wiederum behutsam eingebaut werden, können sie (nicht ganz überraschend) weltweit punkten. In den USA reichte es gar für Platz 12 und bei uns in Deutschland ging es erstmals in die Top 50 auf einen grandiosen 30 Platz in den Albumcharts. Mein persönlicher Höhepunkt hört auf den Titel Werewolf. Spacig, trotzdem gruselig und mit hervorragenden Soundspielereien kann man den Titel ohne Probleme laut aufdrehen. Der Härtegrad variiert somit bei Motionless In White nach Lust und Laune. Gleiches gilt für die Hilfsmittel, die vom Quartett verwendet werden. Schlussendlich kann man Scoring The End Of The World anbieten und macht nach mehreren Durchläufen noch Spaß. Hört selber mal hinein, falls die Jungs bei euch auch bislang unterm Radar geflogen waren.

Hier! geht es für weitere Informationen zu Motionless In White – Scoring The End Of The World in unserem Time For Metal Release-Kalender.