Source Of Rage – Witness The Mess

Source Of Rage aus der Region Hildesheim haben im Juli ihr neustes Langeisen Witness The Mess über Metalville Records (Rough Trade) fertiggestellt. Die vier Männer um Sänger Marko Krause haben eine moderne Ader, saugen einen Groove Wirbel auf, bleiben dabei aber melodisch. Weitere Trademarks ihrer Klänge sind Schulterschlüsse zum Metalcore, aber auch zum ruhigeren Heavy Metal. Als Opener fungiert der Titeltrack als einminütiges Intro. Erst mal langsam ankommen ist die Devise von Source Of Rage, die auf einem gelungenen Sound aufbauen können. Die knackige wie zeitgemäße Produktion öffnet dem Quartett schnell erste Türen. Der Sprung in die erste eigentliche Nummer The Eyes Of The Restless gelingt spielend. Als ganz unbekannt darf man die Niedersachsen jedoch nicht mehr durchwinken. Vor der Pandemie gewannen sie im Jahr 2019 das Deutschlandfinale des Wacken Open Air Metal Battles. Eine Bestätigung, auf der aufgebaut werden kann. Ausruhen kommt für Oliver Roffmann an der Gitarre und Bassist Thilo Krause eh nicht in Frage. Thilo übernimmt zudem wieder die Backvocals, während sein Bruder Riko am Schlagzeug für einen gewünschten stabilen Antrieb sorgt. Nicht nur in der Kürze liegt die Würze. Gleich sechs der zehn Songs klettern über die Fünf-Minuten-Marke. Das kompakte Songwriting, gespickt mit kleinen Höhepunkten, lässt keinen langen Atem zu. Präzise schlagen die Titel wie hochmoderne Raketen zielgenau ein. Im Fokus bleibt zum Beispiel Purify Me, eine deftige Groovenummer, die bis in melodische Death Metal Sperrzonen vordringt. Sorglos, keinesfalls leichtfertig bringen Source Of Rage auf Witness The Mess ihre Qualität zum Tragen. An manchen Stellen würde man die eine oder andere Überraschung noch gerne aufsaugen. Dafür bleiben die Musiker ganz nach dem Motto: „Schuster bleib bei deinen Leisten“ in der Handwerkskunst, die sie beherrschen und versuchen keine Experimente, die dem Projekt das Genick brechen könnten.

