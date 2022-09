Clutch: haben Veröffentlichung von Album „Sunrise On Slaughter Beach“ mit kostenlosem Livestream gefeiert

Um die Veröffentlichung ihres mit Spannung erwarteten neuen Albums Sunrise On Slaughter Beach zu feiern, haben die hochgelobten US-Groove-Rocker für die vergangene Samstagnacht einen ganz besonderen Auftritt als Livestream veröffentlicht. Die Show wurde kostenlos auf ihrem YouTube-Kanal übertragen. Der Live At Hammerjacks-Livestream wurde um 22 Uhr EST begonnen (Sonntagmorgen 4 Uhr unserer Zeit) und enthielt das komplette neue Album. Wer nicht live dabei sein konnte, kann sich den Gig auch jetzt noch auf dem YouTube-Kanal anschauen.

Clutch-Frontmann Neil Fallon spricht über die Veröffentlichung ihres neuen Albums und diesen ganz besonderen Livestream:

„Sunrise on Slaughter Beach ist eine seltsame Platte. Es war im Großen und Ganzen eine Studioproduktion. In dieser Hinsicht erinnert es mich sehr an Jam Room. Unter normalen Umständen wären wir vielleicht nicht auf die Idee gekommen, Vibraphone, Theremin oder Backing Vocals zu verwenden (vielen Dank an Deborah Bond und Frenchie Davis!). Aber wie man so schön sagt: Not macht erfinderisch.

„Der YouTube-Stream unseres Auftritts im Hammerjack’s ist ein Dankeschön an all die Fans, die uns in den letzten 31 Jahren unterstützt haben, vor allem in den letzten zwei Jahren. Außerdem ist es eine gute Gelegenheit unseren Scheiß auf die Reihe zu kriegen und das neue Material zu lernen.“

Das dreizehnten Studioalbum von Clutch – Sunrise On Slaughter Beach – ist eine gelungene Mischung aus allem, was die Band so großartig macht und ein weiterer großer Schritt in ihrer Karriere.

Mehr Infos zu Sunrise On Slaughter Beach und den Tourdaten für 2022 findet ihr hier:

