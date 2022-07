Clutch: kündigen ihr neues Album „Sunrise On Slaughter Beach“ für den 16.09.2022 an

Clutch haben mehr mit The Grateful Dead, Rush und den Allman Brothers gemeinsam, als ihre schweren Riffs und ausgefallenen Songtexte vermuten lassen. Denn wie bei den genannten Bands geht es den Fans, die Clutch verehren, um die Erfahrung, die Gemeinschaft und die authentische Verbindung. Clutch zu lieben heißt, sich zugehörig zu fühlen, Mitglied zu sein und dazuzugehören.

Die Klassenkameraden Neil Fallon (Gesang), Tim Sult (Gitarre), Dan Maines (Bass) und Jean-Paul Gaster (Schlagzeug) von der Seneca Valley High School verbindet seit nunmehr drei Jahrzehnten eine unerschütterliche musikalische und persönliche Verbindung. Geprägt von der gleichen musikalischen Herkunft wie Bad Brains, Minor Threat und Rites Of Spring, kreieren Clutch äußerst literarische und freigeistige Musik, die von der Wut des Hardcore und dem fuzzigen, dynamischen Stoner Rock geprägt ist.

Gestern kündigten diese Klassenkameraden Sunrise On Slaughter Beach an, das dreizehnte Studioalbum der Band – eine gelungene Zusammenfassung all dessen, was die Band ausmacht, und ein weiterer großer Schritt in Richtung einer lang anhaltenden Karriere.

Neue Gassenhauer wie Red Alert (Boss Metal Zone), Nosferatu Madre, Skeletons On Mars, Jackhammer Our Names und Mercy Brown nehmen ihren angestammten Platz neben Clutch-Klassikern ein. Sunrise On Slaughter Beach ist der vorläufige Höhepunkt dessen, was Clutch als Teenager in den frühen 90ern begannen.

Aufgenommen im The Magpie Cage Recording Studio in Baltimore, MD, wurde das Album von dem für einen Grammy nominierten Tom Dalgety (Ghost, Royal Blood, Pixies) produziert und abgemischt, mit zusätzlicher Technik von J Robbins (Jawbreaker, Against Me!, The Sword).

Tracklist:

1. Red Alert (Boss Metal Zone)

2. Slaughter Beach

3. Mountain Of Bone

4. Nosferatu Madre

5. Mercy Brown

6. We Strive For Excellence

7. Skeletons On Mars

8. Three Golden Horns

9. Jackhammer Our Names

Jean-Paul Gaster dachte ursprünglich, dass das 13. Album eine Reaktion auf die Polarisierung und Unsicherheit der Pandemiejahre sein würde. Vielleicht etwas Beschwingteres, in der Art von Earth Rocker von 2013. „Je mehr die Songs Gestalt annahmen, desto weniger sah ich diese Art von Album. Etwas anderes nahm Gestalt an. Die Platte, die am Ende dabei herauskam, ist in gewisser Weise die unterschiedlichste Platte, die wir seit langem gemacht haben.“

Sunrise On Slaughter Beach führt einige „Premieren“ in den Katalog von Clutch ein: Vibraphon (von Gaster), Theremin (J. Robbins) und weiblicher Background-Gesang von den Sängerinnen Deborah Bond und Frenchie Davis. Die neun Songs des Albums sind eine abwechslungsreiche Reise, die sowohl langjährige Fans als auch Neueinsteiger begeistern wird. Es ist ein neues Kapitel in einer sich ständig weiterentwickelnden Geschichte, die den Fans ebenso viel bedeutet wie der Band selbst.

Die Band hat außerdem 2022 einen umfangreichen weltweiten Tourneeplan, der Sommerfestivals, weitere Headline-Termine und einen Abstecher nach Europa beinhaltet.

Clutch live 2022

Festivals:

04.08. – 06.08. Wacken Open Air

07.08. – Erlangen E-Werk

10.08. – 14.08. – Open Flair Festival

13.08. – Rocco Del Schlacko Festival

14.08. – Taubertal Festival

Headliner-Tour:

18. November – Hannover Capitol

20. November – Hamburg Markthalle

22. November- Berlin Huxley’s New World

23. November – München Neue Theaterfabrik

24. November – Wien Arena

05. Dez – Zürich X-TRA

06. Dez – Stuttgart LKA Longhorn

07. Dez – Frankfurt Batschkapp

09. Dezember Köln – Live Music Hall

Alle Termine findet ihr hier und Tickets hier.

Clutch:

Neil Fallon – Vocals/Guitar

Tim Sult – Guitar

Dan Maines – Bass

Jean-Paul Gaster – Drums/Percussion

