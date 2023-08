Smash Into Pieces: veröffentlichen ihre neue Banger-Single „Watching Over You“

Smash Into Pieces haben am 4. August ihre neue Single Watching Over You veröffentlicht. Die Single stammt aus dem kommenden Album, welches am 13. Oktober erscheint.

Seht euch hier das Video zu Watching Over You an:

Bestellt euch Watching Over You hier: https://orcd.co/watchingoveryousmashintopieces

Erlebt den elektrischen Nervenkitzel dieser rätselhaften Begegnung und gebt euch den unwiderstehlichen Kräften hin, die uns verbinden. Tretet ein in das Unbekannte und lasst euch von der Anziehungskraft von Watching Over You verzaubern. Begebt euch auf eine aufregende Reise mit der schwedischen Cinematic-Rock-Sensation Smash Into Pieces. Seit der Veröffentlichung ihres gefeierten Albums Rise And Shine haben sie sich zu einer international bekannten Marke in der Rockszene entwickelt. Im Zentrum ihrer fesselnden Präsenz steht der rätselhafte Anführer und apokalyptische Schlagzeuger APOC.

Ihr kometenhafter Aufstieg erreichte einen neuen Höhepunkt, als sie die schwedische Version des Eurovisionswettbewerbs eroberten, sich einen Platz im Finale sicherten und schließlich einen beachtlichen dritten Platz belegten. Ihre Hit-Single Six Feet Under erreichte in Schweden in nur 12 Wochen Platinstatus, während die nationalen Radiosender den ansteckenden Sound der Band begeistert aufnahmen. Jetzt sind Smash bereit, in das nächste Kapitel ihrer epischen Geschichte einzutauchen und das ARCADIA-Universum mit der mit Spannung erwarteten zweiten Episode der dritten Staffel auszubauen. Aber ihre Geschichte ist damit noch nicht zu Ende. Mit einem elektrisierenden Live-Programm, fesselnden Auftritten in nationalen TV-Shows und einer bevorstehenden Europatournee von Oktober bis Dezember 2023, erklimmen Smash Into Pieces weiterhin neue Höhen. Ihre Hingabe und Exzellenz in jedem Aspekt ihrer Karriere garantieren ein unvergessliches Erlebnis für Fans und Newcomer gleichermaßen.

Lasst euch das Phänomen Smash Into Pieces nicht entgehen. Kommt mit auf die Reise, spürt die Energie und erlebt die Kraft ihrer Musik, mit der sie die Grenzen des Cinematic Rock neu definieren. Macht euch bereit, sich von ihren magnetischen Performances mitreißen zu lassen und Teil ihrer ständig wachsenden globalen Gemeinschaft zu werden.

Hindernisse sind dazu da, um überwunden zu werden, Träume sind dazu da, um verfolgt zu werden. „Alles, was zwischen uns und unseren Träumen steht, zerschlagen wir in Stücke.“

Smash Into Pieces – Line-Up

Chris Adam Sörbye Hedman – Gesang

Benjamin Jennebo – Gitarre

Per Bergquist – Gitarre

APOC – Schlagzeug

Mehr Informationen über Smash Into Pieces:

Homepage

Facebook

Instagram