Splinter – Role Models

Artist: Splinter

Herkunft: Niederlande

Album: Role Models

Spiellänge: 40:21 Minuten

Genre: Alternativ Rock, Heavy Rock

Release: 25.08.2023

Label: Noisolution

Link: https://splinter-music.com

Bandmitglieder:

Gitarre – Sander Bust

Gesang – Douwe Truijens

Orgel – Gertjan Gutman

Schlagzeug – Barry Van Esbroek

Tracklist:

Soviet Schoolgirl Bottom Opposite Velvet Scam Children Every Circus Needs A Clown The Carpet Makes Me Sad Medicine Man Computer Screen Golden Moon Forbidden Kicks It Shood Have Been Over

Am 25.08.2023 erscheint das neue Album Role Models der Niederländer Splinter beim Berliner Label Noisolution auf CD und Vinyl. Bereits am 30.07. wurde das Album in den Club 100 des Labels aufgenommen und somit vorab als Special Edition auf Vinyl verausgabt.

Splinter waren für mich 2021 eine der persönlichen Entdeckungen auf dem Hoflärm Festival in Marienthal. Die Band kannte ich damals vom Namen her noch nicht, wobei mir die Akteure auf der Bühne recht bekannt vorkamen. Kein Wunder, die hatte ich in der Vergangenheit schon mit anderen Bands live gesehen. Ich fasse es mal kurz: 2019 trafen sich Geburt und Tod bei einem gemeinsamen Abschiedskonzert im Paradiso in Amsterdam: gemeint sind damit Birth Of Joy und Death Alley, zwei der geilsten niederländischen Livebands. Was kommt dabei heraus, wenn sich die Geburt und der Tod treffen? Genau: Splinter! Sander Bust, Douwe Truijens (beide Death Alley) taten sich mit Gertjan Gutman (Birth Of Joy) zusammen. Hinzu gesellte sich mit Schlagzeuger Barry Van Esbroek noch ein Musiker der legendären Vanderbuyst.

Das Debüt der Band wurde noch auf dem Kadavar Label Robotor veröffentlicht. Nach dem Plattendeal mit Noisolution erscheint mit Role Models nun das zweite Album von Splinter. Produziert wurde das Album von Mario Goossens, dem Drummer von Triggerfinger … ja, ja, da sind die vier Jungs I Follow Rivers gefolgt 😉

Auf Role Models schmeißen die vier Musiker mal so alle Vorstellungen von Rock und wie dieser zu klingen hat, über Bord. Splinter servieren auf Role Models geilen Heavy Rock und sind dabei offen für Einflüsse von Punk, Wave, Metal, Alternative Rock und auch für Pop. Das Album ist vor allem auch eins: tanzbar. Das dürfte den Hörer, der die Band und den zu den Songs tänzelnden Sänger Douwe Truijens bereits live gesehen hat, auch nicht wundern. „Heavy rock ’n‘ roll“ is pretty accurate. Sometimes I also refer to the punk foundations of the band, because it’s cheeky, defiant and unorthodox“, so Sänger Douwe Truijens.

Das Soviet Schoolgirl hat es nicht nur den Niederländern angetan. Ein wunderbarer Sound mit einem tollen Jive. Ich sehe Douwe Truijens dabei schon richtig mit den Hüften wackeln. Das Soviet Schoolgirl nehmen Splinter wohl anschließend in die Disco mit und träumen da mal etwas im Song Bottom. Der Song ist cool und locker.

Opposite ist wohl so was wie Opposite of all, wobei ich diesen Song kaum beschreiben kann, außer dass er sweet wie ein einschleichendes Kätzchen ist … miau, miau, miau.

Ein typisches Beispiel für Wave Einflüsse ist das folgende Velvet Scam. Die Jungs versprühen einfach einen tollen Sound und die Stimme von Douwe Truijens ist einfach nur genial. Selten hört man solch eine tolle Stimme – true!!!

Flott und rotzig mit etwas punkiger Attitüde geht es bei Children ab, wobei danach für mich persönlich mit Every Circus Needs A Clown das persönliche Highlight kommt. Saugeiles Orgelspiel, Gitarren, die vorantreiben. Der Song ist genau in meinem Radar Love 😉 , den haben wohl Golden Earring mal verloren. An diesen knapp fünf Minuten kann ich mich echt nicht satthören. Auf den Boden, bzw. den Teppich kommt man mit The Carpet Makes Me Sad zurück. Tempo etwas raus und trotzdem ein sehr cooler Song.

Wer weiß, was der Medicine Man den Jungs da verschrieben hat? Auf jeden Fall reichlich mit Psychedelic dosiert. Das hat jetzt aber richtig gesessen, dafür gibt es nun eine Brise Soul mit Computer Screen, was man hinter solch einem Titel wohl eher nicht vermutet. Mein Gott, was das Quartett hier alles veranstaltet – aber geil.

Golden Moon ist wieder ein cooler und relaxter Song, einfach zum zurücklehnen, wobei ich mir allerdings auch vorstellen kann, wie Douwe Truijens hier träumerisch leicht unter dem Vollmond auf einem Geländer tänzelt. Forbidden Kicks sind dann mal wieder so richtige Tritte in den musikalischen Arsch, sorry, aber wie soll ich es sonst anders ausdrücken als kicks in your ass? Mit der akustischen Nummer It Shood Have Been Over schließt das Album. Dem ist nichts hinzuzufügen.

Das Artwork ist eine klare Verneigung vor Pop bzw. Pop Art und erinnert an Warhol oder Lichtenstein. Geschaffen wurde es von keinem Grafiker, sondern von einer AI (Artificial Intelligence), der die Stichworte alles Plastik, alles unecht, Image statt Botschaft und Aussehen statt Inhalt gegeben wurde.