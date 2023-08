Cursed To Occult: erste Details zu kommendem Album enthüllt

Cursed To Occult ist ein „Ein-Mann-Projekt“ seit 2019 und seit 2022 Live aktiv.

Musikalisch ist Cursed To Occult ein grober Mix aus Blackened Crust Punk, Sludge Metal, sowie Black Metal und Hardcore. Am 1. September erscheint Album Diary Of A Broken Man auf Vinyl und digital. Bereits kommende Woche startet der Pre-Sale und das erste Musikvideo wird veröffentlicht.

Kommentar Cursed To Occult zu Diary Of A Broken Man:

„Ich habe mit dem Album meine düstere Gefühlswelt widergespiegelt, welche ich vor einigen Jahren durchlebt habe. Lange Zeit musste ich meine inneren Dämonen bekämpfen und viel zu viel negatives über mich ergehen lassen. Der physische sowie der psychische Schmerz waren zu groß und hielten lange an. Das Album erzählt die Geschichte von diesem hässlichen Teil meines Lebens! Ich wurde von einigen Menschen manipuliert und betrogen, welche mir sehr am Herzen lagen! Ich wurde versklavt von meinen eigenen Gedanken. Mein Alltag war geprägt von Ängsten sowie Schlaflosigkeit und depressiver Stimmung. Ich dachte dieser Zustand von Selbstzerstörung und Leid endet nie! Die inneren Dämonen wurden größer, bis hin zum Verlust der Selbstkontrolle. Genau das spiegelt dieses Album wider und bietet eine große Bandbreite an musikalischen Einflüssen. Jeder einzelne Song projiziert meine düstere Gefühlswelt zu dieser Zeit. Wut, Verzweiflung, Einsamkeit und Missverständnisse reflektieren sich in der Musik. Für mich war der Schreibprozess eine Reinigung meiner Seele und der Abschluss eines düsteren Kapitels in mein Leben.“

Cursed To Occult – Line-Up:

Micha Eibisch: Songwriting, Gitarre, Bass, Vocals, Drums (Live Vocals, Drums)

Niklas Demel: Live Gitarre, Vocals

Andreas Demel: Live Bass

Thomas Schneider: Live Gitarre

Cursed To Occult online:

Facebook: https://www.facebook.com/Cursedtooccult/

Instagram: https://www.instagram.com/cursed_to_occult/