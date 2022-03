Surma: kündigen Europatour mit Dynazty und Sirenia an

Surma, eine tschechische Metalband angeführt von Model Viktorie Surmová, ist eine der mitreißendsten, dramatischsten und bewegendsten Symphonic-Metal-Bands der heutigen Szene. Ihr Debütalbum The Light Within erschien im November 2020 über Metal Blade Records.

Surma freuen sich darüber, endlich die erste Europatour zu The Light Within ankündigen zu dürfen, wenn sie gemeinsam mit Dynazty und Sirenia unterwegs sein werden. „Wir sind sehr glücklich, dass wir endlich auf Tour gehen können, und zwar mit Dynazty und Sirenia. Dies wird unsere erste richtige Tour sein und wir können es kaum erwarten, unser Debütalbum The Light Within endlich live zu präsentieren. Wir hoffen, euch alle im April irgendwo auf den europäischen Straßen zu sehen!“

Dynazty

Sirenia + Surma

07-04-2022 Thursday DE München Backstage Halle

08-04-2022 Friday DE Aschaffenburg Colos-Saal

09-04-2022 Saturday DE Leipzig Hellraiser

10-04-2022 Sunday HU Budapest Barba Negra

11-04-2022 Monday HR Zagreb Mochvara

12-04-2022 Tuesday AT Wien Szene

13-04-2022 Wednesday DE Weinheim Cafe Central

14-04-2022 Thursday BE Vorselaar De Dreef

15-04-2022 Friday NL Enschede Metropool

16-04-2022 Saturday NL Helmond Cacaofabriek

17-04-2022 Sunday DE Essen Turock

18-04-2022 Monday DK Aarhus Voxhall

19-04-2022 Tuesday DE Hamburg Logo

20-04-2022 Wednesday DE Berlin Orwo Haus

21-04-2022 Thursday DE Regensburg Eventhall Airport

22-04-2022 Friday CH Monthey Pont Rouge

23-04-2022 Saturday CH Wetzikon Hall of Fame

