Dynazty: veröffentlichen ihre dritte Single ‚Call Of The Night‘

Dynazty, die Schöpfer des Power Metal-Supertracks Heartless Madness, haben ihre dritte Single Call Of The Night veröffentlicht. Das neue Album Game Of Faces wird am 14. Februar 2025 über Nuclear Blast Records erscheinen. Dynazty kündigten außerdem ihre Europa-Headliner-Tour zusammen mit der italienischen Metal-Band Nanowar Of Steel an. Alle Tourdaten sind unten aufgeführt.

Hier könnt ihr euch die neue Single plus Video anschauen:

Sänger Nils Molin kommentiert:

„Die Nacht. Eine Zeit der Ruhe und Beschaulichkeit oder eine Zeit der Ängste, des Betrugs und der Abscheulichkeit? Wenn sich das Licht ändert, ändert sich auch der Geist des Menschen. Ich habe die Tiefen des dunklen Brunnens gesehen. Ich kenne die Geschichten, die er erzählen kann. Die Verlockung der Gefahr, die Fremden und die Versprechen, die sie verkaufen.‘

Wir sind stolz, euch den Eröffnungstrack und einen meiner persönlichen Favoriten des Albums präsentieren zu können – Call Of The Night. Viel Spaß und vergesst nicht, Game Of Faces, das am 14. Februar erscheint, vorzubestellen!“

Europa Tour 2025:

Dynazty + Nanowar Of Steel + Support

21.02. AT Wien – Simm City

22.02. DE Leipzig – Hellraiser

23.02. DE Stuttgart – Im Wiezemann

24.02. DE Hamburg – Kaiserkeller

26.02. FR Paris – La Machine du Moulin Rouge

27.02. CH Pratteln – Z7 Konzertfabrik

28.02. FR Lyon – La Rayonne

01.03. DE Lindau – Vaudeville

02.03. DE Nürnberg – Hirsch

04.03. DK Aarhus – VoxHall

05.03. NL Tilburg – 013

06.03. DE Frankfurt – Zoom

07.03. PL Wroclaw – Transformator

08.03. HU Budapest – Barba Negra

09.03. PL Krakow – Kwadrat

10.03. DE Berlin – Columbia Theater

12.03. BE Antwerpen – Zappa Club

13.03. DE Bochum – Matrix

14.03. NL Drachten – Iduna

15.03. FR Strassbourg – Le Molodoi

16.03. DE Munich – Backstage