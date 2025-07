Sirenias: „At Sixes And Sevens“ jetzt als Vinyl erhältlich

Morten Velands (Mastermind von Tristania) Debütalbum aus dem Jahr 2002, das zu den besten Gothic-Metal-Alben aller Zeiten zählen dürfte, jetzt auf Vinyl!

Nachdem er Tristania, eine der wichtigsten Bands des frühen Gothic Metal, verlassen hatte, gründete Morten Veland Sirenia, um seine eigene musikalische Vision ohne Kompromisse zu verfolgen. At Sixes And Sevens knüpft dort an, wo Beyond The Veil aufgehört hat, dringt aber noch weiter in die Bereiche Gothic, Symphonic und Progressive Metal vor.

Das Album verbindet schwere Riffs, vielschichtige Synthesizer und dramatische Gesangsarrangements zu etwas Dunklem und Filmischem. Pete Johansens Violine verleiht dem Ganzen eine eindringliche Note, und der Gesang geht über den üblichen Kontrast zwischen Growl und klarem Gesang hinaus, indem eine dritte klare Männerstimme für ein dynamischeres Zusammenspiel sorgt. Für Fans dieser emotional und musikalisch komplexen Kunstform ist dies ein unverzichtbarer Bestandteil jeder Gothic-Metal-Sammlung. Es unterstreicht Velands einzigartige Fähigkeit, eine Vielzahl von Ideen zu einer zusammenhängenden musikalischen Illustration düsterer Schönheit zu formen. Dieses Album wird sowohl Fans von Power Metal als auch Fans von Symphonic und Neo-Classical Music ansprechen.

Ein Meilenstein des Gothic Metal, der nun endlich auf Vinyl erhältlich ist!