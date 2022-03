Sirenia: im April 2022 mit Dynazty auf Tour

Sirenia sind zweifelsohne Urgesteine im Symphonic Metal. Von angesetztem Staub ist auf dem zehnten Studioalbum, Riddles Ruins & Revelations (VÖ: 12. Februar 2021), jedoch keine Spur. Denn das Quartett um Mastermind, Band-Kopf, Multiinstrumentalist, Komponist, Songwriter und Produzent Morten Veland scheut auf seinem neuesten Longplayer nicht davor, symphonische Klänge mit modernen Einflüssen zu verweben. Bereits auf der 2018 erschienenen Platte Arcane Astral Aeons, hat die Formation ihr goldenes Händchen dafür eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Auf ihrem neuesten Epos präsentieren Sirenia einen neuen, spannenden Twist, verleihen ihren Stücken einen elektronischen Anstrich und verlieren dabei den musikalischen Ursprung zu keiner Zeit aus den Augen.

Der Vorliebe für Wortspiele in Albentiteln bleibt die Band ebenso treu, wie ihrer Hingabe für symphonische Klangwelten. Dabei ziehen die Künstler die Zuhörer in fesselnde Erzählungen über die dunklen Seiten des Lebens. Alle elf Stücke kumulieren Schritt für Schritt zu einem geschlossenen Sound-Kunstwerk, auf dessen Weg stets die vielseitige Mezzo-Soprano-Stimme von Sängerin Emmanuelle Zoldan im Mittelpunkt steht und viele instrumentale Überraschungen lauern: Bereits mit dem eröffnenden Addiction No. 1 liefert die hauptsächlich in Norwegen ansässige Einheit einen absoluten Ohrwurm, der besonders bei Anhänger von Bands wie Beyond The Black oder Amaranthe auf Gegenliebe stoßen wird. Dazu kredenzt We Come To Ruins den Härtekontrast und porträtiert gekonnt den Facettenreichtum Sirenias. Für das darauffolgende Downwards Spiral erhält Emmanuelle Unterstützung durch einen langjährigen Freund: Joakim Næss war mit seinem Klargesang bereits auf vergangenen Veröffentlichungen zu hören und ist auch diesmal mit von der Partie. Album Nummer zehn endet mit einem absoluten Knaller und Cover des Desireless-Hits Voyage Voyage aus dem Jahr 1986. Erneut beweisen Sirenia hier, wie symphonischer Metal mit elektronischer Atmosphäre harmoniert. Ein unnachahmliches Talent, was nicht nur für diesen finalen Epos, sondern Riddles, Ruins & Revelations als Ganzes gilt.

Der Großteil von Riddles Ruins & Revelations wurde in den Audio Avenue Studios in Stavanger, Norwegen, aufgenommen und dort in kompletter Eigenregie von Morten Veland gemixt und gemastert.

Im April gehen Sirenia mit Dynazty auf Tour. Mit dabei sein werden Surma und Holy Mother.

April 2022 Tour Dates

Sirenia + Dynazty

Supported by Surma + Holy Mother

07.04.2022 DE – Munich / Backstage

08.04.2022 DE – Aschaffenburg / Colos-Saal

09.04.2022 DE – Leipzig / Hellraiser

10.04.2022 HU – Budapest / Barba Negra

11.04.2022 HR – Zagreb / Klub Mochvara

12.04.2022 AT – Vienna / Szene

13.04.2022 DE – Weinheim / Café Central

14.04.2022 BE – Vorselaar / De Dreef

15.04.2022 NL – Enschede / Metropol

16.04.2022 NL – Helmond / De Cacaofabriek

17.04.2022 DE – Essen / Turock

18.04.2022 DK – Aarhus / Voxhall

19.04.2022 DE – Hamburg / Logo

20.04.2022 DE – Berlin / Orwo Haus

21.04.2022 DE – Regensburg / Eventhall Airport

22.04.2022 CH – Monthey / Pont Rouge

23.04.2022 CH – Wetzikon / Hall of Fame

