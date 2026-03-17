Parhelyon: interpretieren den 80er-Jahre-Klassiker „Fade To Grey“ neu

Parhelyon interpretieren den 80er-Jahre-Klassiker Fade To Grey mit ihrem unverkennbaren Symphonic-Metal-Stil neu und verwandelt den kühlen Minimalismus des Originals in eine kraftvolle, cineastische Klanglandschaft.

Seht euch das Video zu Face To Grey hier an:

Die Band verbindet orchestrale Arrangements, dramatische Streicherpassagen und massive Gitarrenriffs mit pulsierenden Synthesizer-Texturen und schlägt so eine Brücke zwischen New-Wave-Nostalgie und moderner Metal-Intensität. Für Mix und Mastering war keine Geringere als Sängerin Michelle Darkness der Band End Of Green verantwortlich. Das großartige Video wurde von Menschbilder Photo-Art produziert.

Parhelyon sind:

Tanja Hansen – Gesang

Michael Vetter – Gitarre, Keyboard

Frank Herold – Bass

Bernd Heining – Schlagzeug

Parhelyon online:

https://www.facebook.com/Parhelyon

