Sirenia: veröffentlichen am 12.02.2021 ihr zehntes Studioalbum „Riddles, Ruins & Revelations“

Der Vorliebe für Wortspiele in Album-Titeln bleibt die Band ebenso treu, wie ihrer Hingabe für symphonische Klangwelten. Dabei ziehen die Künstler die Zuhörer in fesselnde Erzählungen über die dunklen Seiten des Lebens. Alle elf Stücke kumulieren Schritt für Schritt zu einem geschlossenen Sound-Kunstwerk, auf dessen Weg stets die vielseitige Mezzo-Soprano-Stimme von Sängerin Emmanuelle Zoldan im Mittelpunkt steht und viele instrumentale Überraschungen lauern: Bereits mit dem eröffnenden Addiction No. 1 liefert die hauptsächlich in Norwegen ansässige Einheit einen absoluten Ohrwurm, der besonders bei Anhängern von Bands wie Beyond The Black oder Amaranthe auf Gegenliebe stoßen wird.

Zur ersten Single Addiction No. 1 könnt ihr hier das Video sehen:

Quelle: Napalm Records