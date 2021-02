DeWolff: erneute Tournee-Verschiebung in Oktober 2021

In Folge der andauernden Corona-Pandemie muss das niederländische Trio DeWolff alle für April 2021 geplanten Konzerte rund um die Veröffentlichung ihres neunten Studioalbums erneut verschieben. Im neuen Tour-Zeitraum, der für Oktober 2021 terminiert wurde, können alle geplanten Deutschland-Konzerte nachgeholt werden. Bereits gekaufte Tickets für Oktober 2020 und April 2021 behalten ihre Gültigkeit.

Präsentiert von: Rocks, BetreutesProggen & Songpickr

Special Guest: The Grand East

Mit dem neuen Longplayer Wolffpack haben die Brüder Pablo und Luka Van De Poel und Robin Piso während des weltweiten Lockdowns eine weitere majestätische Platte geschaffen. Sie experimentierten mit verschwommenen Klanglandschaften, zischenden Riffs, abgefahrenen Orgeln, ansteckenden Melodien, und das alles verbunden mit einem unbestreitbaren DeWolff-Sound.

Während sie mit 70er-Jahre Soul Funk, Psychedelic Sounds und Südstaaten Rock eindringliche Melodien schaffen und dabei mit Sonnenbrillen und offenem Verdeck Richtung Horizont fahren, wirken sie wie die Befreier des funkigen Grooves.

Wolffpack erscheint am 5. Februar via Mascot Records. Als besonderes Highlight zur Album-Veröffentlichung streamen DeWolff eine Album Release Show aus dem Tivoli Vredenburg in Utrecht am 5. Februar um 20.30 Uhr. Der Stream ist gratis und unter www.dewolff.nu, www.facebook.com/dewolfficial/ sowie YouTube erreichbar.

Quelle: Wizard Promotions