SPV / Steamhammer: Chartentries der neuen Veröffentlichungen

Am 08.01. haben wir das Magnum Compilation Album Dance Of The Black Tattoo veröffentlicht. Neben großartigen Reaktionen konnte das Album in Deutschland und der Schweiz in die Charts einsteigen. Vielen Dank an alle für den Support!

Das neue John Diva & The Rockets Of Love Album American Amadeus erblickte am 15.01. das Licht der Welt und konnte auf Platz 40 in die offiziellen deutschen Album Charts einsteigen. Auch hier vielen Dank!

Der Oberknaller kommt zum Schluss: Das neue The Dead Daisies Album Holy Ground ist auf Platz 6 in die offiziellen deutschen Album Charts eingestiegen! Das ist damit der höchste Charteinstieg der Band in Deutschland bis jetzt! Hier auch nochmal danke an alle, die dazu beigetragen haben!

Und unser Steamhammer YouTube Channel hat jetzt über 135.000 Abonnenten. Schaut mal rein und entdeckt neue Videos von Sodom, Raven, John Diva & The Rockets Of Love, Suzi Quatro, Vicious Rumors, Edenbridge und Magnum: https://www.youtube.com/c/Steamhammer

