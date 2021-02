Garagedays: Zwei neue „Winteredition“-Videos nach TV Show

Wer hoch hinaus will, darf auch mal die Gondel nehmen.

Im Rahmen der Dreharbeiten für die TV-Dokumentation Großstädter Im Schnee (Mulatschag TV, okto.tv/mulatschag) spielte das österreichische Metal Quartett Garagedays im eiskalten Schneesturm auf der Südterrasse vom Alpengasthof Bischlinghöhe in 1832 m Höhe! Im Skigebiet Werfenweng im Pongau im Salzburger Land wollte die Band einmal mehr Grenzen ausloten. Mit Something Black und der Powerballade To My Soul erscheinen nun zwei bekannte Songs des letzten Albums Something Black (VÖ 13.11.2020 via El Puerto Records) in einer speziellen „Winteredition“.

Video Something Black:

Das Album gibt es hier:

https://el-puerto-records.com/de/bands/garagedays/

oder digital: https://backl.ink/143047220

Tracklist Garagedays – Something Black

01 Back In Line

02 Something Black

03 And Again

04 I Be There (For You)

05 Out Of Control

06 My Own Way

07 The Calling

08 To My Soul

09 New Home

10 Walking Dead

Video To My Soul:

Garagedays sind:

Marco Kern Vocals, Guitars

Dominik Eder Bass

Rene Auer Lead Guitars

Matthias Mai Drums

Mehr Info:

http://www.garagedays.at/

https://www.facebook.com/garagedays

Quelle: El Puerto Records