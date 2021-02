Deep Space Mask: enthüllt seine Liebe zu Riffs mit „Songs From The Dark Light“

Die französische Heavy Metal / Stoner Rock Band Deep Space Mask freut sich, den Massen ihr Debütalbum Songs From The Dark Light zu geben. Das Album kann als Jewel Case und digitaler Download im Bandcamp-Profil von Planet K Records bestellt werden (https://planetkrecords.bandcamp.com/).

Lob für Songs from the Dark Light:

“Songs from the Dark Light” ist zweifellos ein sehr interessantes und intensives Album; Die Musik ist immer überwältigend, eingängig … ein echter Headbangen-Generator!”

– Metalhead

“Deep Space Mask ist eine Möglichkeit, das erkennbare Gitarrenspiel von Black Sabbath in einen voll entwickelten modernen Stoner Rock / Metal des 21. Jahrhunderts zu integrieren.”

– Abaddon Magazine

Deep Space Mask ist das Soloprojekt von Raymz (ehemals Fiinky Pie, eine Hardrock-Band, die zwischen 2003 und 2009 drei Alben mit Brennus Music Records produzierte) und wurde im Februar 2020 erstellt. Auf seinem Debütalbum komponierte Raymz und spielte alle Instrumente (Gitarren, Bass, Schlagzeug und Keyboards), alle Stimmen und war persönlich am Aufnehmen und Mischen beteiligt.

Raymz, ein Fan von Black Sabbath, Pentagram und Trouble, entschied sich, diese Musik zu spielen, die ihm so am Herzen liegt: ein kraftvoller Heavy Metal / Stoner Rock mit eingängigen Refrains, ein sehr wichtiges Element für Raymz, der auch ein Fan von Hard Rock und Classic Rock ist. Songs From The Dark Light wurde 2020 vollständig in Raymz‚ Heimstudio in Roanne, Frankreich, produziert. Die Gesamtstimmung des Albums ist ziemlich dunkel und räumlich, während es einen auffälligen Touch behält, der es sofort zugänglich macht.

Tracklist:

Nosferatu (5:51) All Hell’s Fire (3:46) Inside Me (3:57) Sabbath (6:21) Angel of Death (3:43) Princess of the Dark (5:20) Final War (3:11) Indians (6:22)

Deep Space Mask Online:

Facebook: https://www.facebook.com/deepspacemask

Planet K Records: https://planetkrecords.bandcamp.com/

The Metallist PR: www.themetallistpr.com

Quelle: The Metallist PR