Angel Martyr: veröffentlichen am 19.02.2021 ihr neues Album „Nothing Louder Than Silence“

Am 19. Februar 2021 wird das neue Album Nothing Louder Than Silence der italienischen Heavy/Speed Metal Band Angel Martyr via Iron Shield Records auf CD veröffentlicht.

Die Band entstand aus der Asche von Wraith’ Sing, ein Projekt, welches 2006 startete und gegründet wurde von Tiziano Hammerhead Sbaragli (Etrusgrave) und Tiziano Atreiu Chater (Ormgarth-former Imperium). Man kam zusammen, um puren Heavy Metal mit schnellen Riffs, durchschlagender Rhythmik und kraftvollem Doublebass Schlagzeug zu spielen. So war Angel Martyr geboren. Nach Monaten realisierte man, dass die musikalische Vision doch zu unterschiedlich war, so trennte man sich in aller Freundschaft.

Beim Heavy Metal Night Fest 2012 (auf welchem viele italienische Underground Bands spielten) traf Tiziano einen alten Freund, Destroyer Rostix, er stieg bei A.M. ein. Ebenso stieg auch Francesco T. als Drummer ein, leider nicht für lange Zeit, da er nun in London lebt.

Mit an Bord ist derzeit Niccolò als Schlagzeuger. Das Jahr 2020 war ein sehr schwieriges Jahr für jegliche Kultur, die Band nutzte die ungewollte Freizeit sinnvoll und stellte das nun erscheinende Album Nothing Louder Than Silence fertig! Wieder episch, eigenständig und voller Power, wie man es schon vom ersten Album gewohnt ist. Pure Metal Hymnen!

Tracklist:

1. Black rose on a frozen grave (intro)

2. The Legion of the black angels

3. Forgotten metal

4. Black twin rising

5. Climbing the walls of the abyss

6. Marked by the woodblade

7. Reckless master

8. Nothing louder than silence

9. The arrival in geresenes‘ land

10. My name is legion

Total Playing Time: 61:31 min

Line-Up:

Tiziano Sbaragli – vocals, guitars, keyboards

Dario Rosteni – bass

Niccolò Vanni – drums

http://www.angelmartyr.com/

https://www.facebook.com/angelmartyr.heavymetal/

https://www.instagram.com/angel_martyr_official/

https://angelmartyr.bandcamp.com/

Quelle: Pure Steel Records